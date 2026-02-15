A casi más de seis meses del atentado que estremeció al país en el barrio Modelia, María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, rompió el silencio. En diálogo con Laura Acuña, Tarazona revivió los minutos de terror y la lucha contra el tiempo para intentar salvar la vida de su esposo en medio del caos capitalino.

Sigue a PULZO en Discover

El relato comenzó con el momento exacto en que recibió la noticia. María Claudia se encontraba con su hija Isabella cuando el teléfono sonó para avisarle que Miguel había recibido un disparo. Lo que siguió fue una carrera frenética hacia la localidad de Fontibón, donde el tráfico de Bogotá se convirtió en su peor enemigo.

“Me avisan que Miguel había recibido un disparo. Yo salí como una loca en el carro hacia Fontibón con mi hija Isabella. Fueron 45 minutos que se me hicieron eternos y yo en ese trayecto me tiré 3 veces del carro porque había trancón”, confesó Tarazona con la voz entrecortada.

En medio de una crisis de ansiedad, la esposa del senador llegó a pensar que sus piernas serían más rápidas que el motor del vehículo: “En medio de la angustia pensaba que podía llegar más rápido corriendo que en el carro”.

Lee También

Al llegar al lugar de los hechos y encontrarse con la gravedad de la situación, María Claudia se enfrentó al dilema más difícil de su vida. El equipo médico que atendía al senador en primera instancia le planteó un escenario desgarrador debido a la complejidad de las heridas (el senador presentaba impactos en el cuerpo y en una pierna).

“El médico me decía que teníamos un tiempo muy corto para decidir si lo operábamos acá o lo trasladábamos a la Fundación Santa Fe. Mi concepto es que si lo trasladamos se puede morir en el camino y puede perder la pierna… yo tenía que tomar la decisión”, relató sobre aquel momento de presión extrema.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Sala De Laura Acuña (@lasaladelauraacuna)

María Claudia Tarazona hoy se muestra como una mujer que, a pesar del trauma, ha decidido compartir su dolor para dar un cierre humano a una de las noticias más trágicas de la política reciente, incluso dio señales de aspirar a una candidatura presidencial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.