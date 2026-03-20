Lo que parecía un cabo suelto en la frontera con Ecuador se ha convertido en la pieza que faltaba en el rompecabezas del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La investigación, que ya completa un año, dio un salto internacional gracias a un hallazgo fortuito en un búnker criminal en Quito: una simple libreta de apuntes, según informó El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

Dicho documento fue incautado en uno de los centros de operaciones de Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el temido cabecilla de la banda ecuatoriana ‘Los Choneros’. Dentro de las anotaciones de la agenda, los investigadores encontraron un nombre que ya retumbaba en los expedientes colombianos: el alias de ‘Churco’, de acuerdo con el rotativo.

Este hallazgo en Ecuador no es una coincidencia. ‘El Churco’, identificado como un ladrón de tractomulas con nexos en redes transnacionales, fue la persona encargada de conectar a los determinadores del crimen con la logística en Bogotá. Gracias a esta pista, la Fiscalía General de la Nación logró identificar al señalado “pagador” del atentado, un hombre de extrema confianza de la cúpula de las disidencias de las Farc, como indicó el impreso.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que ya están listas dos nuevas órdenes de captura que apuntan directamente a la autoría intelectual. La hipótesis principal sostiene que el dinero y la orden final provinieron de la ‘Segunda Marquetalia’, específicamente de la estructura bajo el mando de Iván Márquez y su segundo, alias ‘Zarco Aldinever’.

Lee También

La colaboración de uno de los 9 capturados actuales, quien decidió hablar tras un cambio en su defensa técnica, terminó de validar lo que decía la libreta. El testigo confirmó que las órdenes llegaban desde el vecino país y que ‘El Churco’ fue el puente para contratar al sicario y suministrar el armamento utilizado en la capital colombiana.

Con estas nuevas órdenes de captura, el ente acusador pretende demostrar que el asesinato de Miguel Uribe Turbay fue una operación de gran escala que involucró alianzas entre disidencias colombianas y mafias ecuatorianas. Mientras tanto, el país espera el anuncio oficial de la Fiscalía que pondría fin a la impunidad de los cerebros detrás del magnicidio.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables