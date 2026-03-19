La situación de Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, dio un giro en las últimas horas, luego de que se conociera un informe que cuestiona su comportamiento en la Escuela de Carabineros, lugar donde cumple su condena.

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Desde el Ministerio de Justicia ya se estaría evaluando la posibilidad de trasladarla a otro centro de reclusión, tras las alertas que encendieron las presuntas irregularidades dentro del sitio donde permanece privada de la libertad.

Según Semana, la cartera liderada por Jorge Iván Cuervo pidió al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) un reporte detallado sobre la conducta de la ‘influencer’, condenada por instigación al terrorismo por hechos ocurridos en el marco del paro de 2019.

Además, el informe preliminar habría evidenciado supuestos privilegios, como comodidades y visitas, que no pasarían desapercibidos frente a las normas del sistema penitenciario, lo que llevó a que autoridades empezaran a revisar su permanencia en ese lugar.

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Incluso, la información fue recopilada con apoyo de la Policía Nacional, encargada de la custodia en ese sitio, y ya estaría en manos del ministro de Justicia para definir qué decisión se toma frente al caso.

Lujos que encontraron en la cárcel de ‘Epa Colombia’

Recientemente también se conoció que en de la guarnición de la Escuela de Carabineros en Bogotá, la rutina de Daneidy Barrera Rojas habría estado rodeada de situaciones poco comunes, como la presencia de vehículos, uso de celulares y conflictos con otros internos.

Un informe reveló que durante inspecciones de rutina en sus habitaciones se encontraron al menos cinco celulares, lo que evidenciaría reiterados incumplimientos de las normas internas del lugar.

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Uno de los episodios que más llamó la atención ocurrió el 17 de diciembre de 2025, cuando los custodios no lograban ubicarla en su celda. Tras una búsqueda, fue hallada dentro de un vehículo Mini Cooper de color morado que estaba parqueado en una zona no autorizada, al parecer por un descuido en la vigilancia.

La creadora de contenido aseguró que el carro era suyo y que lo había llevado como obsequio para su pareja, situación que desató cuestionamientos sobre los controles de ingreso y las condiciones dentro de la Escuela de Carabineros.

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