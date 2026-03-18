Hace 7 meses que ‘Epa Colombia‘ salió del Buen Pastor a su nueva ‘casa’, un centro de reclusión al que fue llevada por pedido de su abogado, pero donde no se estaría portando nada bien.

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Noticias RCN reveló un informe que cuenta al detalle todas las irregularidades de las que ha sido protagonista la ‘influencer’. Una de ellas se trata de una pelea protagonizada al interior del centro de reclusión.

Según dice el informe, ‘Epa Colombia’ se peleó con Margareth Chacón, condenada por el caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci a 35 años de cárcel, una mujer que está recluida en este mismo lugar. El documento dice: “Informan que se presentó una discusión al interior de la habitación donde están recluidas PPL Daneidys Barrera y PPL Margaret Chacón. Al ser requeridas por la custodia, manifestaron tener diferencias de caracter personal”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que a Barrera Rojas se le acusa de llevarse mal con sus compañeras de custodia. Cuando estaba recluida en el Buen Pastor, ‘Epa Colombia’ también contó que tuvo algunos inconvenientes con las personas con las que compartía reclusión.

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De hecho, en el informe hecho sobre su estadía en la Escuela de Carabineros, dice que en diferentes momentos, las personas con las que comparte reclusión se han quejado del exceso de ruido provocado por ella en las noches. “Barrera se encuentra con música a alto volumen, generándole incomodidad a las demás personas privadas de la libertad. Al llamarle la atención la PPL se niega a bajar el volumen manifestando que se encontraba con permiso para escuchar su culto hasta las 20:00 horas“, dice el informe.

Todo esto, y muchas otras cosas más, ocurrieron entre diciembre de 2025 y enero de este año, razón por la que se evalúa si esto ha seguido sucediendo con una reclusa que, por más que ha intentado salir de la cárcel, no lo ha logrado.

Este es el informe completo de Noticias RCN:

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