El astrólogo Daniel Daza volvió a provocar controversia luego de hacer un análisis de la carta astral del periodista Daniel Coronell, en el que lanzó una delicada advertencia sobre su futuro, especialmente si decide regresar a Colombia.

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Daza, quien ha ganado notoriedad por asegurar que predijo la llegada de Gustavo Petro a la presidencia y por otras polémicas afirmaciones, sostuvo que el destino de Daniel Coronell estaría ligado al extranjero. Según explicó, su lectura astrológica indicaría riesgos importantes para su vida si permanece en el país.

¿Qué le pasará a Daniel Coronell si vuelve a Colombia?

Durante una conversación virtual a través de Zoom, el periodista mostró interés en conocer más sobre su carta astral, destacando que este tipo de análisis puede revelar información relevante sobre el destino de una persona. Fue entonces cuando el astrólogo profundizó en su interpretación, mencionando la influencia de los planetas y las casas astrológicas.

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De acuerdo con Daza, el planeta Júpiter —relacionado con el éxito— juega un papel clave en el caso de Coronell. “Tienes a Júpiter en la casa 9, que en astrología representa el extranjero. Eso quiere decir que tu éxito está fuera de tu país”, explicó. Bajo esta premisa, el astrólogo aseguró que el periodista tendría mayores oportunidades y estabilidad viviendo en el exterior.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la advertencia sobre su seguridad. Daza afirmó que, según la posición de los astros, si Coronell regresara a Colombia podría enfrentar un riesgo grave.

Argumentó que la casa 8, asociada en astrología con la muerte, estaría influenciada por Aries, signo que —según él— se vincula con situaciones violentas como atentados, accidentes o hechos de alto riesgo.

“Si regresas a Colombia, podrías estar en peligro por esa configuración astral, lo pueden desvivir”, aseguró, dejando entrever un escenario preocupante.

En contraste, afirmó que si el periodista decide permanecer en el extranjero, su panorama sería mucho más favorable, incluso en términos de longevidad.

Daza llegó a afirmar que, viviendo fuera del país, Coronell podría alcanzar una vida más larga y tranquila. “Podrías vivir muchos años más, incluso hasta los 82”, señaló, sugiriendo que su destino estaría más protegido lejos de Colombia. Por el contrario, insistió en que el riesgo aumentaría considerablemente si decide establecerse nuevamente en su país de origen.

La conversación también tocó aspectos personales. El astrólogo se refirió a la relación del periodista con su esposa, ‘Tata’ Uribe, indicando que, según su interpretación, no habría señales de divorcio en su carta astral, sino una unión estable. No obstante, afirmó que, por destino, Coronell moriría antes que ella, lo que causó sorpresa en el comunicador.

Ante estas declaraciones, Coronell reaccionó con asombro, especialmente al escuchar las predicciones sobre su vida y muerte. Incluso preguntó si existía la posibilidad de una muerte tranquila, a lo que Daza respondió que sí, siempre y cuando permanezca en el extranjero.

Las afirmaciones del astrólogo provocaron debate en el canal de Coronell, donde muchos cuestionan la veracidad de este tipo de predicciones, mientras otros siguen de cerca sus análisis. Lo cierto es que sus palabras han puesto nuevamente en el centro de la conversación la figura de Daniel Coronell y el impacto que pueden tener este tipo de mensajes en la opinión pública.

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