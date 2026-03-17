La actriz e ‘influenciadora’ Laura Barjum volvió a causar atención en redes sociales y en el mundo del entretenimiento tras su participación en el programa ‘Mujeres sin filtro’, emitido por el Canal RCN.

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Durante la emisión, la exreina de belleza habló con total sinceridad sobre su visión de las relaciones de pareja y compartió cómo sus experiencias personales han moldeado su forma de entender el amor y los vínculos sentimentales.

(Vea también: Diego Sáenz reveló que rompió con Laura Barjum luego de ‘Masterchef’ y por qué terminaron)

Barjum, reconocida en Colombia tras alcanzar la posición de Virreina Universal en Miss Universo 2017, sorprendió a la audiencia al revelar que todas sus relaciones románticas conocidas han estado marcadas por la infidelidad.

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En medio del diálogo con las presentadoras, la modelo afirmó con franqueza que estas experiencias han definido su postura actual frente a la monogamia.

“A mí todos mis exnovios me han puesto el cuerno. Yo no creo en la monogamia”, confesó Barjum, dejando en claro que sus reflexiones sobre el amor no son teóricas, sino el resultado de vivencias concretas.

Según explicó, haber enfrentado de manera reiterada situaciones de engaño la llevó a cuestionar los modelos tradicionales de pareja, que muchas veces generan dolor cuando las expectativas de fidelidad o compromiso no se cumplen.

La trayectoria sentimental de la exreina incluye varias relaciones de interés público, entre las cuales se destacó la que sostuvo con el locutor y músico Diego Sáenz.

El locutor recibió críticas en redes sociales tras las declaraciones de la exreina, siendo su relación con él la última que se consideró estable.

Ya es momento de funar a Diego Sáenz, quien dañó la seguridad de Laura al serle infiel y maltratarla emocionalmente. Ese tipo hasta para el motel de la amante le pedía 50/50 a Laura. https://t.co/8FGhpeT2Al pic.twitter.com/kQg428nVL4 — Aless (@Alefamousa) March 15, 2026

Ambos compartieron escenario en el ‘reality’ culinario ‘Masterchef Celebrity Colombia 2023′, lo que amplificó la atención mediática sobre su vínculo. Estas experiencias, señaló Barjum, le han enseñado la importancia de la claridad y la honestidad desde el inicio de cualquier relación, para evitar malentendidos y conflictos emocionales posteriores.

A pesar de sus declaraciones sobre la monogamia, la actriz aclaró que no busca establecer relaciones basadas en el poliamor. Más bien, su objetivo es construir vínculos con acuerdos claros y comunicación abierta.

“No un poliamor, pero sí una relación con acuerdos hablados”, puntualizó durante el programa, enfatizando que la clave está en la libertad dentro de la relación, siempre acompañada de sinceridad sobre expectativas y límites.

Barjum incluso fue más allá al explicar cómo manejaría ciertas situaciones que podrían generar conflicto si se establecen reglas previas.

“Yo no me quiero enterar de lo que hagas. No me cuentes. ¿Quieres que yo te cuente? Lo dejo a tu discreción. Pero no me cuentes a mí. Y yo no te cuento”, comentó, subrayando que la convivencia emocional debería basarse en acuerdos y respeto mutuo más que en imposiciones estrictas de fidelidad.

Para ella, la honestidad desde el inicio y los acuerdos claros son la mejor manera de prevenir el dolor y los conflictos, garantizando que cada relación sea un espacio seguro y respetuoso para ambas partes.

En suma, la conversación de Barjum en el programa ‘Mujeres sin Filtro’ no solo generó debate sobre la fidelidad y las relaciones modernas, sino que también permitió a la modelo exponer con naturalidad su postura sobre el amor, mostrando cómo sus vivencias personales han definido su manera de entender la intimidad y el compromiso.

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