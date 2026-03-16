Luego de una semana cargada de estrategias, roces de convivencia y pruebas de salvación, este domingo 15 de marzo se confirmó la eliminación de la modelo y creadora de contenido Valerie de la Cruz, conocida popularmente como ‘Beba’.

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En la placa de nominados se encontraban figuras como ‘Juanda Caribe’, ‘Alexa Torrex’, Manuela Gómez, ‘Campanita’ y ‘Tebi Bernal’. A pesar de que las redes sociales estaban divididas, el veredicto final fue contundente: Beba obtuvo apenas el 9.50 % de los votos, una cifra insuficiente para mantenerse frente al apoyo masivo que recibieron sus rivales.

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Antes de conocer el resultado final, la noche estuvo marcada por la dinámica del ‘congelado’. Allí, ‘Beba’ recibió la visita sorpresa de su esposo, quien le dedicó palabras de aliento y amor que rompieron la coraza de la barranquillera (no aguanó las lágrimas).

¿Cómo quedaron las votaciones?

Los porcentajes de las votaciones del público fueron las siguientes:

‘Alexa Torrex’: 25.33 %. Manuela Gómez: 21.27 %. ‘Juanda Caribe’: 17.6 %. ‘Tebi Bernal’: 13.59 %. ‘Campanita’: 12.85 %. ‘Beba’: 9.50 %

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‘Beba’ se convirtió en la eliminada número 12 del ‘reality’

Desde su ingreso al programa, ‘Beba’ llamó la atención de los televidentes por su personalidad directa y por varios momentos polémicos dentro de la convivencia. La barranquillera ya era conocida en redes sociales y también había tenido presencia en programas televisivos, ya que pasó por ‘El Desafío’, de Caracol Televisión.

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Durante su paso por la casa, protagonizó discusiones, alianzas y momentos que la mantuvieron constantemente en el centro de la conversación entre los seguidores del programa. Esto la convirtió en una de las participantes más comentadas de la temporada.

Como es costumbre en el formato, antes de cruzar la puerta principal, la eliminada tuvo la responsabilidad de dejar a un participante nominado directamente para la próxima semana. Beba no dudó en señalar a uno de sus principales detractores dentro de la casa: Tebi Bernal.

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