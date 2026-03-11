El pasado 10 de marzo, ‘La casa de los famosos Colombia‘ volvió a dejar claro que en un ‘reality’ todo puede cambiar en cuestión de minutos y que las relaciones entre los participantes son impredecibles.

Ese día, Yuli Ruiz sorprendió a la audiencia al anunciar el fin de su noviazgo con Alejandro Estrada, luego de una conversación franca y profunda entre ambos.

(Vea también: Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ se habría separado después de 10 años de matrimonio)

Yuli Ruiz le terminó a Alejandro Estrada

Durante el diálogo, la paisa fue quien tomó la iniciativa y explicó por qué consideraba necesario tomar distancia. Aunque admitió sentirse cómoda con Alejandro y reconocer su afecto hacia él, Yuli explicó que ciertas situaciones la llevaron a reflexionar sobre el rumbo de la relación dentro del programa.

“Cuando te dije que le bajáramos un poquito, me refería a la relación que llevamos. Me siento súper cómoda contigo, me encantas, me fascinas, de eso no tengas duda. Pero así como hay cosas que me gustan, también hay cosas que me molestan”, aseguró Ruiz, dejando claro que la decisión no surgió de un conflicto puntual, sino de un proceso de reflexión más profundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal RCN (@canalrcn)

Uno de los motivos que la llevó a dar este paso fue la rapidez con la que evolucionó el romance, lo que la hizo sentirse confundida y la llevó a hablar del tema con la psicóloga del programa. Además, enfatizó que prefiere ser honesta y transparente antes que jugar con los sentimientos de Alejandro, demostrando madurez y respeto hacia ambos.

Por su parte, Alejandro Estrada recibió la noticia con comprensión. Reconoció que, aunque no es fácil enfrentar una situación así, prefiere la claridad a la incertidumbre y no tuvo inconveniente en “dejar todo en ceros”.

Estrada aseguró que la distancia es lo más adecuado por el momento y dejó abierta la posibilidad de que, pese a la ruptura, puedan mantener una amistad, mostrando equilibrio emocional ante la decisión de Yuli.

El actor también admitió que no es sencillo estar a la expectativa cuando existen sentimientos de por medio, por lo que considera que la distancia es la mejor manera de manejar la situación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal RCN (@canalrcn)

Su reacción reflejó un respeto por los límites de la pareja y responsabilidad emocional frente a la relación.

Durante la conversación, Yuli aprovechó para aclarar que su ingreso al ‘reality’ nunca tuvo como objetivo encontrar pareja. Aunque valoró el cuidado y la protección que recibió de Alejandro, hubo momentos en los que se sintió controlada, lo que causó incomodidad y la hizo replantearse la relación.

También confesó que la intensidad del romance estaba empezando a distraerla de sus objetivos dentro del programa.

Con esta decisión, la dinámica entre ambos dentro de la casa cambia de manera significativa, y ahora los espectadores se preguntan cómo evolucionará su relación en los próximos días.

Aquellos que han seguido cada gesto y acercamiento entre Yuli y Alejandro estarán atentos a ver si logran mantener una amistad mientras cada uno sigue con su camino dentro del reality.

Lo que queda claro es que, en ‘La casa de los famosos colombia’, nada está escrito y las decisiones personales y emocionales de los participantes pueden sorprender en cualquier momento, dentro y fuera de las cámaras.

