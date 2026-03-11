El reconocido director y productor Simón Brand inició un noviazgo el año pasado con Jimena Rúgeles, una talentosa diseñadora y modelo colombiana que también ha destacado en la actuación.

Sigue a PULZO en Discover

Según indican varias fuentes, la chispa entre ellos habría surgido precisamente en el ámbito laboral, donde ambos coincidieron y comenzaron a conocerse más a fondo. Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación que, aunque discreta, ha sido seguida de cerca por los medios y sus seguidores en redes sociales.

(Vea también: Novia de Simón Brand (ex de Claudia Bahamón) publicó fotos con el director y presume de su amor)

Jimena Rúgeles, además de su trabajo como diseñadora y actriz, es una apasionada de la naturaleza y la fotografía, aficiones que comparte constantemente en sus plataformas digitales.

Lee También

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 37 mil seguidores, la colombiana mantiene un vínculo cercano con su público, mostrando no solo su vida profesional sino también sus momentos personales y pasatiempos favoritos.

¿Cómo se conocieron Simón Brand y Jimena Rúgeles?

Durante una reciente dinámica de preguntas en su perfil de Instagram, Jimena respondió a una de las consultas que más llamó la atención de sus seguidores: cómo conoció a su pareja, Simón Brand.

“¿Cómo conociste a tu pareja?”, preguntó un internauta, a lo que Rúgeles respondió con sencillez: “Trabajando, nos cruzamos en Medellín”. Esta breve declaración confirmó que su relación nació en un contexto profesional, aunque rápidamente evolucionó hacia una conexión personal más profunda.

El inicio del romance y la confirmación pública

Aunque la relación se mantuvo en gran medida fuera del ojo público durante sus primeras etapas, el romance comenzó a cobrar visibilidad a mediados del año pasado.

El momento que terminó por delatar su cercanía fue durante el famoso Estéreo Picnic, uno de los festivales musicales más importantes de Colombia. Allí, los fotógrafos del programa ‘La red’ captaron imágenes de la pareja disfrutando junta de un concierto, lo que inmediatamente desató comentarios y rumores en medios de comunicación y redes sociales.

Cabe recordar que, previamente, Simón Brand había estado vinculado a Claudia Bahamón, con quien tuvo una relación que finalizó varios meses antes de que comenzara su vínculo con Jimena Rugeles.

Esta información ayudó a aclarar algunos de los rumores iniciales que surgieron alrededor del nuevo romance, especialmente aquellos relacionados con posibles infidelidades, dejando claro que la relación de Brand con Rúgeles surgió tras haber cerrado su etapa anterior.

Desde entonces, la pareja ha ido consolidando su relación, combinando su vida personal con sus compromisos profesionales. Aunque ambos mantienen un perfil relativamente bajo, ocasionalmente comparten en redes momentos de su día a día, demostrando afinidad y complicidad ante sus seguidores.

La relación entre Simón Brand y Jimena Rúgeles se ha convertido así en una de las más comentadas del ámbito del entretenimiento colombiano, no solo por el reconocimiento de él en la industria audiovisual, sino también por la versatilidad y talento de ella en la moda y la actuación.

Por ahora, la pareja continúa fortaleciendo su vínculo, disfrutando de su vida juntos y dejando entrever que su historia de amor, nacida del trabajo y la coincidencia en Medellín, tiene muchas páginas por escribir.

Su relación combina la discreción con la presencia en eventos públicos y la interacción digital, lo que permite que los seguidores sean testigos del crecimiento de su romance sin necesidad de protagonismos excesivos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.