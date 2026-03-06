En medio de casos de violencia contra mujeres, la esposa del cantante de una reconocida agrupación, Banda Los Recoditos, sorprendió al poner sobre la mesa un presunto caso de violencia intrafamiliar del artista contra ella.

Fernanda Redondo publicó varios videos en redes sociales, replicados por espacios como Milenio Televisión en Facebook, donde señaló al hombre de agredirla de múltiples maneras en medio de su relación.

“Tengo 12 años con mi pareja en los que he sufrido maltrato físico, psicológico, emocional y actualmente soy paciente psiquiátrico debido a todas las infidelidades, entre otras cosas”, afirmó en el video.

Lo cierto es que la pareja sentimental del reconocido cantante mexicano lanzó un relato en el que afirmó que hubo episodios de ataques en su contra, a la vez que se refirió a una eventual amenaza para ella.

“Me he llegado a encontrar en un punto muy depresivo. Ayer me golpeó y me encajó un cuchillo y me somete para que no pueda hablar ni decir nada. Me quita el teléfono. Quiero hacer responsable de que si algo me llega a pasar es por él o por la gente de su empresa”, indicó.

La mujer solicitó el apoyo de las personas en redes sociales ya que explicó que se encuentra sola en una ciudad donde no tiene familia ni alguna persona cercana que la pueda ayudar y que González la dejó sin recursos.

El caso provocó una medida radical por parte de la Banda Los Recoditos, que anunció que decidió “pausar temporalmente” las actividades del ‘Rafa’ como cantante de la agrupación para que “pueda concentrarse en atender y esclarecer la situación”.

González rompió el silencio sobre el tema y, replicado por el portal Tiempo de México, aseguró en un video en el que leyó un comunicado que fue “difamado”, aunque no negó explícitamente las agresiones que se le atribuyen.

El tema sigue en el ojo del huracán, en un caso de presunta violencia intrafamiliar que no pasó desapercibido ante la opinión pública.

¿Quién es ‘Rafa’ González, de Banda Los Recoditos?

Rafael González, conocido artísticamente como ‘El Rafa’, es una de las voces principales y más carismáticas de la Banda Los Recoditos, una de las agrupaciones más emblemáticas del género regional mexicano.

Originario de Mazatlán, Sinaloa, González se integró a la banda en el año 2018, asumiendo el reto de mantener el legado de una institución musical con más de tres décadas de historia.

Su llegada a la agrupación ocurrió tras la salida de figuras importantes, y rápidamente logró ganarse el respeto del público gracias a su potente rango vocal y su capacidad para interpretar baladas románticas y temas de fiesta con igual maestría.

Antes de alcanzar la fama internacional con Los Recoditos, Rafael forjó su carrera en diversas agrupaciones locales, donde adquirió la experiencia necesaria para manejar escenarios masivos.

Su entrada a la banda fue el resultado de un proceso de selección riguroso donde su estilo fresco y juvenil encajó perfectamente con la renovación que buscaba la oficina de la Banda El Recodo, empresa matriz de los músicos.

Desde su debut, participó en grabaciones de álbumes exitosos y fue la voz principal en sencillos que han alcanzado los primeros lugares de popularidad en las listas de Billboard y Monitor Latino.

A nivel personal, González se destaca por su cercanía con los seguidores a través de redes sociales, donde comparte su estilo de vida y la intensa rutina de las giras por México y Estados Unidos.

Su presencia fue fundamental para que los Recoditos sigan conectando con las nuevas generaciones de oyentes, consolidando temas como ‘Perfecta’ y ‘Elegiste un error’.

