La música electrónica vive una transformación y explora nuevas formas de conexión con el público. Durante el festival CORE by Tomorrowland, el universo de Ritvales presentó una de sus apuestas más ambiciosas: Ritvales Raíz, una propuesta que amplía su identidad y plantea otra manera de vivir la electrónica desde el bienestar y la conciencia colectiva, según explicó BreakfastLive.

Sigue a PULZO en Discover

Ritvales Raíz propone una electrónica con propósito, en la que el movimiento consciente, la exploración mental y la conexión interior conviven con la esencia musical que caracteriza a Ritvales. La iniciativa invita a volver al origen: cuerpo, mente y espíritu en diálogo con la música y la comunidad que se reúne alrededor de ella.

El recorrido de Ritvales Raíz inicia con el cuerpo como primer canal de conexión. La experiencia incluye prácticas como yoga, pilates, barré, dance flow y movimiento funcional, acompañadas por sesiones de ‘live electronic ambient’ y ‘downtempo’ que envuelven el ambiente, de acuerdo con información compartida por BreakfastLive.

Además, la propuesta contará con una importante presencia de artistas locales, lo que refuerza el vínculo con la escena electrónica colombiana y su proyección internacional. La participación de talento del país también busca destacar nuevas voces dentro del panorama global del género.

El cartel también suma nombres reconocidos de la electrónica internacional. Artistas como Monolink y Jan Blomqvist aportarán distintos matices sonoros a la experiencia dentro del universo CORE, ampliando la propuesta musical de Ritvales raíz.

Tanto Monolink como Jan Blomqvist participarán con presentaciones en formato live. Este formato incluye voz en vivo, instrumentos y producción electrónica en tiempo real, lo que convierte cada show en un espectáculo más orgánico y envolvente para el público.

Lee También

En la etapa final del recorrido, la propuesta invita a la introspección mediante prácticas como respiración consciente, meditaciones sensoriales, electro-meditaciones y ‘sound healing’ electrónico. En este contexto, la música se transforma en una herramienta para la calma, la presencia y el encuentro interior, según destacó BreakfastLive.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.