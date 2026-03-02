Este domingo primero de marzo, la cantante colombiana Shakira culminó su exitosa gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’ con un concierto gratuito en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, conocida como el Zócalo, donde reunió a una multitud estimada en 400.000 personas, superando así el récord previo de asistencia en este emblemático espacio.

Acá, el concierto:

El evento, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México no solo marcó el regreso de la artista al Zócalo después de 19 años, sino que también consolidó su estatus como una de las figuras más queridas en México, donde previamente agotó 13 fechas en el Estadio GNP Seguros con más de 800.000 boletos vendidos.

Acá, algunas imágenes de lo que fue el concierto:

Lo de Shakira debe ser estudiado 🤯 Después de ofrecer 13 conciertos pagos completamente llenos en CDMX (el último hace dos días), hoy tiene el Zócalo a reventar para un concierto gratuito No nacerá otra como ella, como latinos no la dimensionamos pic.twitter.com/OyuaxP1efQ — Daniela (@dnlxsw) March 2, 2026

El concierto de Shakira en El Zócalo pic.twitter.com/76AzJ40cmA — 𝙏𝙝𝙚 𝙈𝙤𝙣𝙜𝙤𝙤𝙨𝙚 (@House_Mebarak) March 2, 2026

Miles de fanáticos se congregaron alrededor de la plaza del Zócalo, muchos desde la madrugada e incluso días anteriores para asegurar un lugar cerca del escenario. Algunos seguidores llegaron hasta con 48 horas de anticipación, montando campamentos en calles aledañas, creando un ambiente festivo que anticipó la magnitud del evento.

Esta cifra de asistentes coloca a la colombiana en un empate técnico con el récord histórico de Los Fabulosos Cadillacs (2023), pero con un matiz geográfico impresionante: la densidad de personas fue tal que se activaron 24 pantallas gigantes en calles aledañas como Paseo de la Reforma, Madero y Juárez, donde miles de fans que no lograron entrar a la plancha principal vivieron el ‘show’ de forma remota.

El concierto comenzó con ‘La Fuerte’ y ‘Girl Like Me’, elevando la energía con coreografías de alta complejidad. Sin embargo, el clímax emocional llegó con los clásicos. Durante ‘Antología’, el Zócalo se convirtió en un coro gigante de 300.000 voces que, por momentos, opacaron el potente sistema de sonido.

Acá, más videos:

500k personas en El Zócalo y empieza el show pic.twitter.com/K46MEFciTS — 𝙏𝙝𝙚 𝙈𝙤𝙣𝙜𝙤𝙤𝙨𝙚 (@House_Mebarak) March 2, 2026

Para garantizar la seguridad y el orden en un evento de tal magnitud, el Gobierno de la Ciudad de México desplegó más de 6.500 servidores públicos, entre personal de seguridad, protección civil, movilidad y atención médica. Además, se cerraron vialidades en el Centro Histórico y se instaló un operativo de emergencia con policías, unidad de bomberos y drones para videovigilancia.

Este concierto gratuito representa un fenómeno que trasciende lo musical. No solo marca el cierre de una gira que ha sido históricamente exitosa —con más de un millón de asistentes solo en México durante su etapa en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México— sino que también refleja la conexión profunda entre la artista y su público mexicano, que la ha recibido con cariño y masiva participación.

El Zócalo capitalino se ha consolidado como un escenario emblemático para eventos multitudinarios y conciertos inolvidables. Históricamente ha recibido espectáculos con audiencias comparables, incluidos conciertos de artistas internacionales y presentaciones culturales masivas.

