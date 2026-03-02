El cantante nortesantandereano Éider Ortiz vivió momentos de angustia la noche del domingo primero de marzo, cuando un grupo de delincuentes intentó interceptarlo en plena carretera mientras se desplazaba por la vía que conecta a Cúcuta con Ocaña.

Lo que parecía un viaje habitual terminó convirtiéndose en una experiencia marcada por disparos, persecución y una huida desesperada que, según relató el propio artista, pudo haber terminado en tragedia.

De acuerdo con el testimonio que compartió en un video publicado en sus redes sociales, varios hombres armados a bordo de una camioneta le cerraron el paso de manera repentina.

“Nos cerraron y nos sacaron las pistolas por las ventanas. Intentaron que nos detuviéramos, pero no paramos porque nos dio miedo”, explicó el intérprete de música norteña, aún impactado por lo sucedido.

La reacción inmediata fue continuar la marcha para evitar caer en manos de los atacantes.

Ortiz aseguró que los agresores hicieron disparos con la aparente intención de obligarlos a frenar. Sin embargo, tanto él como sus acompañantes decidieron no detenerse ante la incertidumbre de quiénes eran y cuáles eran sus verdaderas intenciones.

“Sí hicieron tiros para que paráramos, pero decidimos seguir porque no sabíamos quiénes eran”, comentó.

La situación escaló rápidamente y terminó en una colisión entre los vehículos involucrados, producto del intento de fuga. Minutos antes del ataque, el cantante había grabado un video en el que anunciaba que se dirigía hacia el municipio de El Tarra, su tierra natal.

Según explicó, aproximadamente veinte minutos después de haber compartido ese mensaje, aparecieron los hombres armados que intentaron obligarlo a detenerse.

La coincidencia incrementó su preocupación, pues el trayecto transcurría con total normalidad hasta ese momento.

Un factor que resultó determinante para evitar consecuencias más graves fue el blindaje del vehículo en el que se movilizaba. Ortiz destacó que esta característica le dio cierta seguridad en medio del caos.

“Gracias a que el carro tiene blindaje, uno siente que puede huir del momento”, expresó. Aunque el automóvil recibió impactos y sufrió daños tras el choque, el artista subrayó que lo ocurrido no pasó de pérdidas materiales.

En medio de la persecución, se produjo un hecho que el cantante calificó como providencial. Conductores de vehículos de carga que transitaban por la zona intervinieron cerrando el paso a la camioneta de los delincuentes.

“Gracias a Dios, unos muleros les cerraron la vía y no nos alcanzaron”, relató. Esa acción permitió que el artista y su equipo lograran alejarse y continuar el trayecto en busca de presencia de autoridades para reportar lo sucedido.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades sobre este caso denunciado públicamente por el cantante.

Entretanto, sus seguidores reaccionaron con múltiples mensajes de apoyo y solidaridad en redes sociales, enviándole palabras de ánimo y agradeciendo que se encontrara a salvo tras el violento episodio.

¿Quién es Éider Ortiz?

El artista, de 31 años, nació en El Tarra, en la región del Catatumbo, Norte de Santander. Inició su carrera musical interpretando carranga y, con el tiempo, se inclinó por la música norteña, género en el que ha venido consolidándose.

En los últimos meses ha logrado un crecimiento notable en plataformas digitales, superando los 20 millones de reproducciones en YouTube y alcanzando más de 82.000 oyentes mensuales en Spotify.

Luego del incidente, mostró en redes cómo quedó su camioneta y reiteró que, pese al susto vivido, lo más importante es que todos resultaron ilesos.

