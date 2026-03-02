La reconocida cantante de música vallenata Natalia Curvelo vivió momentos de angustia en la madrugada de este domingo primero de marzo de 2026, tras verse involucrada en un accidente de tránsito en vías del departamento del Cesar. El siniestro ocurrió aproximadamente a las 3:00 a. m. en el tramo que comunica al municipio de Bosconia con el sector de Cuatro Vientos.



Luego de finalizar una exitosa presentación en el municipio de El Banco, la camioneta en la que se desplazaba la artista, con dirección a Bosconia, impactó contra una de varias vacas que se atravesaron de manera repentina en la vía, según explicó su equipo de trabajo.

La cantante regresaba de cumplir con un espectáculo en el que compartió con cientos de asistentes que corearon sus canciones y disfrutaron de su show, sin imaginar que horas después enfrentaría un momento tan difícil en carretera.

Cantante de vallenato Natalia Curvelo se pronunció, luego de accidente

El pronunciamiento causó alivio entre sus seguidores, quienes rápidamente inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y oraciones. La propia cantante también compartió un emotivo mensaje tras llegar a casa, confirmando que todo había quedado en un gran susto.

“Es duro cómo la vida puede cambiarnos en un segundo, lo frágiles que somos… pero también lo grande que es Dios. Volví a casa con el corazón arrugado y el alma agradecida, y cuando te abracé, hijo mío, supe que volví a nacer”, escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐋𝐀 𝐂𝐔𝐑𝐕𝐄𝐋𝐎 (@nataliacurveelo)

En su mensaje, expresó que el abrazo de su hijo se convirtió en su “paz, milagro y promesa de vivir con más amor, más fe y más conciencia”. Además, agregó: “Sigo aquí por ti y por mi propósito. Gracias Dios por esta segunda oportunidad. 12:30 acabo de llegar a casa, mi gente”.

La artista hizo un llamado a la responsabilidad de los dueños de ganado en zonas rurales, para evitar que animales sueltos se conviertan en un peligro para los viajeros, especialmente en horas nocturnas.

El hecho reabre el debate sobre la seguridad vial en corredores del Caribe colombiano, donde este tipo de situaciones siguen representando un riesgo latente para conductores y pasajeros.

¿Cómo fue el accidente de la cantante de vallenato?

De acuerdo con los reportes preliminares, la escasa visibilidad de la zona y la presencia inesperada de ganado sobre la calzada fueron determinantes en el accidente.

Aunque el conductor intentó reaccionar, la aparición súbita de los animales hizo imposible maniobrar a tiempo para evitar el impacto. El choque fue frontal y de gran magnitud, dejando la parte delantera del vehículo con daños materiales considerables.

A pesar de la fuerza del golpe, los sistemas de seguridad de la camioneta se activaron oportunamente, protegiendo a sus ocupantes.

En un comunicado oficial, el equipo de la artista entregó un parte de tranquilidad: “Queremos informar que Natalia y su equipo de trabajo se encuentran fuera de peligro. A pesar del fuerte impacto que causó daños materiales considerables al vehículo, la artista solo sufrió golpes leves en sus brazos y piernas y se encuentra recuperándose del susto provocado por el siniestro”.

Comunicado de pensa de Natalia Curvelo.

