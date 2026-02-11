Rafaella Chávez, hija de la cantante Marbelle, vivió un inesperado y doloroso accidente doméstico mientras hacía aseo en casa. La joven compartió su experiencia en su cuenta de Instagram, donde relató cómo, al intentar bajar un tacón que tenía colgado, este se le enterró accidentalmente en la nariz, provocándole una herida.

A través de un video, Rafaella mostró cómo quedó su rostro luego del incidente, donde se apreciaba un golpe en la nariz. Aunque visiblemente afectada, expresó su gratitud por los mensajes de apoyo que ha recibido.

En la publicación, Rafaella comenzó aclarando que no era su intención preocupar a nadie, pero sentía la necesidad de dar contexto a lo que había sucedido, ya que muchas personas la habían contactado preocupadas por su bienestar.

“Gracias a todos por sus mensajes. Fue la cosa más random, la forma más inesperada de accidente, lo último que imaginé es que esto me iba a pasar a mí”, confesó.

En el video publicado, ella escribió: “Me enterré un tacón lavando ropa y me abrí la nariz”.

Luego, detalló el accidente: “Estaba lavando ropa, y tengo este tipo de media pantalón que tienen estos tacones de color fucsia, los cuales lavé y colgué porque los había usado hace poco. Estaba intentando bajarlos, y justo cuando lo hice, el tacón se me cayó directamente en la nariz. No les puedo explicar el dolor que sentí, la impotencia de la situación”, contó con emoción.

A pesar del dolor físico, Rafaella se mostró positiva y agradecida por la preocupación de sus seguidores. “Si tienen algún remedio o hierbita para que se me cicatrice, se los agradeceré”, escribió, pidiendo sugerencias de manera abierta.

A pesar de la adversidad, compartió que en estos días iniciará un viaje especial, ya que está a punto de cumplir años. “Nada va a hacer que pase un mal rato y, aunque esto sucedió, voy a celebrar mi vida”, afirmó con optimismo.

Rafaella también aprovechó para dar un consejo a sus seguidores: “¡Cuidado al lavar ropa!”, advirtió, recordando la extraña forma en que sucedió el accidente y sugiriendo que siempre hay que estar atentos cuando se hagan las tareas cotidianas.

La hija de Marbelle agradeciendo a sus amigos y seguidores por el apoyo recibido: “Les iré contando cómo salgo de esta situación”, dijo, asegurando que, a pesar de lo sucedido, se siente respaldada por las muestras de cariño.

Rafaella Chávez sufrió un accidente en 2025

En enero de 2025, Rafaella sufrió un accidente en uno de sus ojos, lo que la llevó a compartir su experiencia con sus seguidores a través de Instagram.

“Oigan, sobreviví, quería darles las gracias por preguntar por la situación de mi ojito. Gracias a Dios no pasó a mayores, estuve asustada. Para los que no saben, tuve un pequeño accidente en mi ojito derecho, me laceré la córnea y hasta hace dos días me pudieron retirar el parche ocular”, contó con alivio.

A “Este 2025 realmente empieza para mí, y lo hago desde un lugar donde me estoy observando a mí misma”, expresó, destacando la importancia de valorar la salud y aprender de las adversidades.

