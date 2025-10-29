La contienda por un cupo en el ‘reality’ ‘La casa de los famosos Colombia 2026’ ya empieza a calentar motores con confesiones inesperadas que van más allá del proceso de selección. Una de las aspirantes del segundo grupo, Clara Diago, ha puesto en el ojo del huracán Rafaella Chávez, una figura conocida en el mundo del espectáculo al señalarla como la protagonista de un tenso conflicto personal.

Sigue a PULZO en Discover

El momento álgido de la conversación llegó cuando se le consultó a Diago a quién preferiría no encontrarse dentro de la famosa casa, en caso de resultar ganadora en las votaciones. Sin dudar, la aspirante fue categórica al nombrar a Rafaella (quien ha tenido algunos percances de salud), argumentando que tuvieron problemas en el pasado que harían insostenible la convivencia. La razón de este veto, según la creadora de contenido, se centra en una acusación de infidelidad y traición que involucra a la hija de Marbelle.

Según el explosivo relato de Clara, Chávez se habría metido en su relación de pareja, a pesar de estar plenamente consciente del vínculo sentimental que la unía a él desde hacía varios años. Esta grave acusación ha puesto a Rafaella en el centro de la polémica mediática incluso antes de que el ‘reality’ inicie formalmente, abriendo un nuevo capítulo de drama en el entretenimiento criollo.

“Se metió en mi relación, entonces creo que no es una persona grata para mí… Ella fue una persona que se metió en mi relación actual sabiendo que yo existía, entonces yo creo que eso es una falta total como mujeres… Esa es una persona que yo no soportaría tener en la casa. Si la tuviera en un ring de boxeo, la acabaría“, mencionó la ‘influencer’ en ese medio de comunicación.

Diago, quien aspira a entrar a ‘La casa de los famosos’, no limpió de culpas a su actual pareja (el actor Miguel Ángel Álvarez), ya que, según ella, él también debió ser consciente que el respeto hacia la pareja debe ser primordial y la piedra angular de cualquier compromiso amoroso.

Posteriormente, afirmó que: “Si tú sigues hablándole a él, comunicándote con él, sabiendo lo que pasó, también ella es muy culpable“, asegurando que vio mensajes y audios en el chat entre su pareja y Chávez.

¿Qué respondió Rafaella a la acusación de Clara Diago?

Rafaella, la hija de Marbelle, rompió el silencio y utilizó sus plataformas digitales para responder de manera enérgica a las serias acusaciones lanzadas por Clara Diago. La artista no se limitó a una simple negación, sino que encaró la situación, calificando la historia como completamente falsa y buscando desvincularse categóricamente del hombre al que se le intenta relacionar. Su declaración inicial fue concisa y clara: “No tengo, ni he tenido, ningún vínculo sentimental con el hombre al que se me intenta relacionar“, publicó en una historia en su cuenta de Instagram.

Asimismo, aseguró que ha guardado silencio por respeto, pero que no tolerará que su nombre se use como herramienta de espectáculo o trampolín para la fama. En este punto, la artista elevó el tono de su respuesta al advertir públicamente sobre la existencia de pruebas contundentes que desmienten cada palabra de Diago. Igualmente, advirtió que si la situación persiste, hará público un material completo en video con fechas, mensajes y evidencias para exponer la verdad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.