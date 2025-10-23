Escrito por:  Redacción Entretenimiento
Oct 23, 2025 - 6:24 pm

La cantante Marbelle volvió a mostrar el afecto y respeto que siempre le tendrá a ‘Jota’ Mario Valencia, el recordado presentador de televisión colombiano, en una emotiva publicación en sus redes sociales.

La intérprete, conocida por éxitos como ‘Amor sincero’, ‘Collar de perlas’ y ‘Adicta al dolor’, compartió una fotografía junto al presentador y añadió un mensaje que reflejó el cariño que sentía por él: “Nunca se olvidan las personas que dejaron huella en tu corazón”.

(Vea también: Marbelle da palo a Gustavo Petro por silencio sobre paro camionero: “Mañana nos cuenta”)

Marbelle es una de las artistas más reconocidas de la industria del entretenimiento en Colombia. Desde su debut, la artista ha logrado consolidarse como solista y también ha trabajado en proyectos musicales como el grupo ‘Planchando el despecho.

Lee También

Además, a pesar de las controversias que ha protagonizado, especialmente por sus comentarios sobre figuras políticas como Gustavo Petro, Marbelle continúa compartiendo sus opiniones y manteniendo su posición en distintos temas de actualidad.

En su reciente publicación, Marbelle sorprendió a sus seguidores al revelar un vínculo cercano con ‘Jota’ Mario Valencia, algo que hasta ahora se desconocía sobre la vida de la artista.

'Jota' Mario Valencia y Marbelle
'Jota' Mario Valencia y Marbelle

Aunque la cantante suele ser reservada con respecto a su vida privada, dejó ver la importancia que tuvo el presentador en su vida, recordando que ciertas personas marcan el corazón y permanecen en él aunque hayan partido.

La frase que acompañó la fotografía subraya esta conexión: “Nunca se olvidan las personas que dejaron huella en tu corazón”, dejando entrever que la relación entre ambos trascendía lo profesional y estaba basada en cariño y respeto mutuo.

Es importante destacar que ‘Jota’ Mario Valencia falleció hace más de cinco años, pero sigue muy presente en la memoria de quienes lo conocieron y apreciaron.

El presentador, reconocido por su carisma y su icónica labor al frente del programa matutino ‘Muy buenos días, dejó un legado imborrable en la televisión colombiana. Su fallecimiento fue una noticia que conmovió a Colombia y dejó un vacío en el mundo de la televisión, pero su recuerdo continúa vivo gracias al afecto de familiares, amigos y figuras públicas como Marbelle.

¿Qué le pasó a ‘Jota’ Mario Valencia?

‘Jota’ Mario Valencia falleció el 6 de junio de 2019 debido a complicaciones de salud derivadas de un infarto cerebral. Su muerte causó gran conmoción en Colombia, pues era un reconocido presentador y querido por el público por su carisma, trayectoria y contribución al entretenimiento televisivo del país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.

LO ÚLTIMO