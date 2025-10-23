La cantante Marbelle volvió a mostrar el afecto y respeto que siempre le tendrá a ‘Jota’ Mario Valencia, el recordado presentador de televisión colombiano, en una emotiva publicación en sus redes sociales.

La intérprete, conocida por éxitos como ‘Amor sincero’, ‘Collar de perlas’ y ‘Adicta al dolor’, compartió una fotografía junto al presentador y añadió un mensaje que reflejó el cariño que sentía por él: “Nunca se olvidan las personas que dejaron huella en tu corazón”.

Marbelle es una de las artistas más reconocidas de la industria del entretenimiento en Colombia. Desde su debut, la artista ha logrado consolidarse como solista y también ha trabajado en proyectos musicales como el grupo ‘Planchando el despecho‘.

Además, a pesar de las controversias que ha protagonizado, especialmente por sus comentarios sobre figuras políticas como Gustavo Petro, Marbelle continúa compartiendo sus opiniones y manteniendo su posición en distintos temas de actualidad.

En su reciente publicación, Marbelle sorprendió a sus seguidores al revelar un vínculo cercano con ‘Jota’ Mario Valencia, algo que hasta ahora se desconocía sobre la vida de la artista.

Aunque la cantante suele ser reservada con respecto a su vida privada, dejó ver la importancia que tuvo el presentador en su vida, recordando que ciertas personas marcan el corazón y permanecen en él aunque hayan partido.

La frase que acompañó la fotografía subraya esta conexión: “Nunca se olvidan las personas que dejaron huella en tu corazón”, dejando entrever que la relación entre ambos trascendía lo profesional y estaba basada en cariño y respeto mutuo.

Es importante destacar que ‘Jota’ Mario Valencia falleció hace más de cinco años, pero sigue muy presente en la memoria de quienes lo conocieron y apreciaron.

El presentador, reconocido por su carisma y su icónica labor al frente del programa matutino ‘Muy buenos días‘, dejó un legado imborrable en la televisión colombiana. Su fallecimiento fue una noticia que conmovió a Colombia y dejó un vacío en el mundo de la televisión, pero su recuerdo continúa vivo gracias al afecto de familiares, amigos y figuras públicas como Marbelle.

¿Qué le pasó a ‘Jota’ Mario Valencia?

‘Jota’ Mario Valencia falleció el 6 de junio de 2019 debido a complicaciones de salud derivadas de un infarto cerebral. Su muerte causó gran conmoción en Colombia, pues era un reconocido presentador y querido por el público por su carisma, trayectoria y contribución al entretenimiento televisivo del país.

