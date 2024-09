Marbelle compartió con los televidentes de ‘Día a día’ cómo una canción en particular le trae a la memoria los momentos más especiales junto a su mamá, María Isbeth Cardona Restrepo, también conocida como Yolanda, una mujer a la que siempre admiró y amó profundamente.

La cantante será de nuevo mentora del programa ‘La descargar’, de Caracol Televisión, que se lanza este lunes 30 de septiembre a las 8:00 p. m. junto a Santiago Cruz, Maía y Gusi.

¿Qué canción le dedicó la mamá de Marbelle?

La artista estuvo conmovida en ‘Día a día‘ al escuchar ‘Chiquitita’ de Abba, canción que la llenó de muchos recuerdos.

“Era una canción que me dedicó mi mamá, y cuando era pequeña, pero al morir esa canción adquirió un significado mucho más profundo para mí. Es un mensaje que siempre llevo conmigo y con el que la recuerdo constantemente”, expresó la intérprete de ‘Collar de perlas finas’ al escuchar ‘Chiquitita’ de Abba.

La artista comentó que, aunque ha pasado el tiempo, siente la presencia de su madre más intensamente ahora que cuando era pequeña. “La extraño mucho, no hay día que pase sin que yo la evoque”, confesó la artista con visible emoción.

A lo largo de los años, ha aprendido a honrar la memoria de su madre, quien fue una figura trabajadora y llena de amor con ella.

“Sé porque me la dedicó, su mensaje era que no llorara, no llores chiquitica, porque las estrellas brillan por ti allá en lo alto”, agregó, recordando cómo su madre le transmitía fortaleza y serenidad en los momentos más difíciles.

A pesar de esa sensación de soledad que siente desde su partida en , nadie ha podido llenar el vacío que dejó en abril de 2022. Marbelle también recordó con nostalgia su infancia, cuando ayudaba a su madre en el taller de confección. “Mi mamá no solo cantaba, sino que también trabajaba para una fábrica cosiendo camisas. Yo le ayudaba a elegir la ropa, a poner lentejuelas y a enhebrar agujas, aunque era muy pequeña”, comentó.

El olor de las telas y el sonido de la máquina de coser son recuerdos que permanecen muy vivos en su memoria. Desde que tiene uso de razón, Marbelle ha estado rodeada de peinados elaborados, maquillaje, lentejuelas, vestidos, un ambiente que alimentó su sueño de convertirse en cantante.

“El sueño de ser artista siempre estuvo presente en mí, y hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que mi mamá me preparaba para todo esto sin saberlo, me siento como esa niña, ‘la estrellita romántica’”, añadió. Gracias a esos recuerdos, Marbelle mantiene viva la conexión con su madre, a quien siente cerca cada día.

¿Cuántos años tenía la mamá de Marbelle?

María Isbeth Cardona Restrepo, madre de la cantante Marbelle, falleció a los 52 años, luego de someterse a un procedimiento estético en la Clínica La Carolina en Bogotá.