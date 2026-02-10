José Bisbal Carrillo, padre del reconocido cantante español David Bisbal, falleció este martes a los 84 años tras enfrentar durante años una compleja y dolorosa enfermedad de Alzheimer. Su muerte se produjo en Almería, ciudad en la que nació y donde dejó una huella profunda tanto por su trayectoria personal como por el cariño que despertó entre quienes lo conocieron.

El avance del Alzheimer fue implacable. Con el paso del tiempo, la enfermedad le provocó un deterioro neurodegenerativo progresivo que afectó gravemente su memoria, su capacidad cognitiva y su vínculo con el entorno. En las etapas más avanzadas, don José llegó incluso a no reconocer a sus propios familiares, una de las consecuencias más duras de esta patología que afecta a millones de personas en el mundo.

La noticia de su fallecimiento causó una fuerte conmoción en Almería, especialmente entre quienes recuerdan su pasado como boxeador y su carácter luchador. A lo largo de su vida, José Bisbal Carrillo fue reconocido por su disciplina, su fortaleza y su espíritu combativo, cualidades que mantuvo incluso frente a la enfermedad que poco a poco fue apagando sus recuerdos.

Para David Bisbal, la pérdida tiene un significado profundamente personal. El artista expresó su dolor y su amor a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde rindió homenaje a su padre y lo describió como un verdadero guerrero.

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, escribió el artista junto a fotografías de color sepia con el fallecido progenitor en sus épocas de juventud.

Sus palabras reflejaron no solo la tristeza por la despedida, sino también el orgullo y la gratitud por el ejemplo recibido. Esta fue la emotiva publicación en Instagram:

El Alzheimer marcó los últimos años de la vida de don José, transformando por completo la dinámica familiar. La enfermedad avanzó de manera constante, exigiendo cuidados permanentes y un acompañamiento cercano por parte de sus seres queridos, quienes fueron testigos de un proceso largo y emocionalmente complejo.

La muerte de José Bisbal Carrillo no solo representa la despedida de un padre y abuelo, sino también el cierre de una historia de lucha frente a una de las enfermedades neurodegenerativas más difíciles. Su recuerdo permanece vivo en su familia y en la memoria de quienes lo admiraron, especialmente en Almería, la tierra que lo vio nacer y partir.

¿Quién era José Bisbal Carrillo?

José Bisbal Carrillo fue una figura fundamental en la vida del famoso cantante español David Bisbal, no solo por su vínculo familiar, sino por su destacada trayectoria profesional como boxeador y su profunda influencia artística.

Nacido en Almería, José fue un deportista de élite que alcanzó el éxito internacional en las décadas de 1960 y 1970. Compitió en la categoría de peso gallo, donde se consagró campeón de España y logró victorias memorables en escenarios europeos. Su disciplina y espíritu de lucha marcaron el carácter de su hijo, quien siempre ha citado a su padre como su mayor referente de superación y esfuerzo ante las adversidades de la vida.

Más allá de los cuadriláteros, José Bisbal siempre albergó una gran pasión por la música, la cual heredó a David. Sin embargo, en los últimos años, su salud ha sido un tema de gran sensibilidad pública tras ser diagnosticado con una enfermedad neurodegenerativa avanzada.

David Bisbal compartió con gran valentía y emoción en documentales y redes sociales cómo su padre perdió la capacidad de reconocer a sus seres queridos, incluyendo al propio cantante.

Esta situación provocó una ola de apoyo y solidaridad hacia la familia, visibilizando la dura realidad de las familias que enfrentan el Alzhéimer, mientras David continúa honrando su memoria a través de canciones y homenajes constantes.

