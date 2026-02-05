En medio del profundo dolor que atraviesa por la muerte de su pareja, la abogada Juliana Calderón, hermana de la ‘influenciadora’ Yina Calderón, compartió un desgarrador testimonio sobre las últimas palabras que le dijo Juan Manuel Rodríguez, primo del cantante Yeison Jiménez, antes de fallecer en el trágico accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero.

Juliana habló con la emisora ‘Los 40′, visiblemente afectada y aún en pleno duelo, para relatar cómo fueron las horas previas al siniestro en el que perdieron la vida Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez y otras cinco personas que viajaban en la avioneta que despegó del aeropuerto de Paipa y cayó pocos minutos después, sin dejar sobrevivientes.

Según contó, ese día Juan Manuel la llamó alrededor de las 2:00 de la tarde. Primero intercambiaron algunos mensajes, pero ella tardó unos minutos en responder. Seis minutos después, él decidió devolverle la llamada.

“Me dijo: ‘Hola, negra, ¿cómo estás?’ Yo le respondí que bien, y él me dijo que iba en carretera con Yeison, que acababan de parar”, recordó Juliana con la voz entrecortada.

Durante esa conversación, ella le pidió que comiera algo y se cuidara. Fue entonces cuando Juan Manuel, de manera inesperada, le pidió perdón.

“Negra, perdóneme porque no he sido el mejor hombre con usted, porque le he hablado mal, porque le mentí”, le dijo, según relató Juliana, quien confesó que en ese momento intentó tranquilizarlo. “Yo le dije: ‘Negro, tranquilo, vamos a vernos mañana’”, explicó.

Juliana le comentó que al día siguiente habría un evento familiar y que Yeison tendría una presentación, intentando bajar la intensidad del momento. Sin embargo, Juan Manuel insistió en expresarle su amor. “Me dijo: ‘Yo la quiero mucho, vamos a salir adelante. Ojalá usted pueda cerrar su ciclo con su expareja, pueda salir adelante y siempre va a contar conmigo’”, recordó.

Estas palabras la sorprendieron profundamente. Aun así, la conversación terminó de manera aparentemente normal. Dos horas después, Juliana recibió una llamada de su madre, quien le preguntó si había visto la noticia sobre un accidente del avión de Yeison Jiménez. Juliana, confiada, respondió que no podía ser cierto, pues Juan Manuel le había dicho que iba por carretera.

Minutos más tarde, recibió una llamada de Lina, hermana de Yeison Jiménez, quien entre lágrimas le confirmó la tragedia. “Mari…, se murieron”, le dijo. Juliana, en ‘shock’, preguntó de inmediato si Juan Manuel iba con él. Al recibir la confirmación, rompió en llanto.

Hoy, Juliana Calderón asegura que esas últimas palabras quedaron grabadas para siempre en su corazón, convirtiéndose en una despedida inesperada que jamás imaginó escuchar.

