El trágico accidente que acabó con la vida de Yeison Jiménez y sus acompañantes el pasado 10 de enero, dejó una profunda tristeza en sus seguidores y el mundo artístico.

El programa ‘La red’ logró entrevistar a varios testigos que presenciaron los últimos momentos de la avioneta antes de su fatal caída, revelando detalles desgarradores sobre el siniestro.

Entre las víctimas del accidente se encontraban el cantante Yeison Jiménez, su asistente personal Óscar Marín, el mánager del artista Jefferson Osorio, el miembro de su equipo Weisman Mora, y el piloto Hernando Torres, quien también perdió la vida en el trágico suceso. De acuerdo con los testimonios de los testigos, la aeronave parecía tener problemas desde el despegue.

Un campesino que se encontraba en los alrededores del aeropuerto de Paipa, lugar del despegue, relató que, en el momento en que la avioneta intentó elevarse, se movía de lado a lado y parecía tener una falla en el motor.

“El avión iba con falla, se movía de lado a lado y pasó sobre una finca cercana“, comentó el testigo, quien vio cómo la aeronave comenzó a perder estabilidad poco después de despegar.

Otro testigo, que se dirigía a su lugar de trabajo, describió con horror cómo escuchó un ruido muy fuerte proveniente del avión. Según su relato, el piloto intentó controlar la situación:

“El piloto giró a la derecha, le volvió a prender el motor, pero a los 50 metros de los árboles, el motor se apagó nuevamente”, explicó.

A pesar de los esfuerzos por recuperar la altura, el avión parecía incapaz de mantenerse en el aire. “Intentó regresar al aeropuerto, pero al final cayó de pico, rebotando en el suelo”, agregó el testigo, quien señaló que se pudo observar una primera explosión tras el impacto.

En ese momento, un campesino decidió acercarse con otros compañeros al lugar del accidente, pero la situación se tornó aún más aterradora.

“Cuando llegamos, hubo una segunda explosión, y después una tercera. Intentamos ayudar al hombre, pero ya no se pudo hacer nada, se nos salió de las manos”, relató con profunda tristeza.

El testimonio de los testigos revela las difíciles circunstancias previas al fatal desenlace, luego de mantenerse en el aire 5 minutos, después de despegar del aeropuerto. A pesar de los esfuerzos por controlar la aeronave y regresar al aeropuerto, el piloto y los pasajeros no pudieron sobrevivir al accidente. Las tres explosiones que se produjeron tras el impacto dejaron en claro la magnitud de la tragedia.

Las investigaciones continúan para esclarecer las causas de la falla en la avioneta, pero lo que está claro es que las últimas horas de Yeison Jiménez y sus acompañantes fueron dramáticas y llenas de incertidumbre.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos