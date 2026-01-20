Jorge Barón, uno de los presentadores más emblemáticos de la televisión colombiana, abrió su corazón hace unos meses y recordó uno de los episodios más difíciles de su vida personal, un momento que nació en el seno de su familia y que terminó marcando no solo su destino profesional, sino también su identidad pública.

En una reciente entrevista con el programa ‘Hola, gente’, el veterano comunicador contó la verdadera razón por la que decidió cambiar la forma de escribir su apellido, una decisión impulsiva que tomó en medio de una pelea con su padre y que, con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose en una de las marcas más reconocidas del entretenimiento nacional.

Según relató el propio Jorge Barón, todo ocurrió cuando era joven y atravesaba una fuerte discusión familiar. En ese entonces, su papá firmaba como Luis Eduardo Varón, con ‘V’, y el desacuerdo entre ambos lo llevó a tomar decisiones de las que hoy habla con nostalgia y reflexión.

“Eso fue una cosa desafortunada en mi vida porque tuve una pelea con mi papá. Mi papá se firmaba Luis Eduardo Varón, con ‘V’. Entonces, como tuvimos una discusión, yo dije ‘me voy de la casa’; esas boberías que dice uno cuando está joven”, confesó el presentador en el mencionado espacio.

Movido por el dolor, el orgullo y la inmadurez propia de la edad, Jorge Barón explicó que quiso herir a su padre de la única forma que en ese momento creyó posible: rompiendo simbólicamente con su apellido.

“Dije: ‘Lo primero que voy a hacer es cambiarme el apellido, ponerme Varón con ‘B’ larga; con eso le va a doler a mi papá’. Entonces, me puse Jorge Barón, con ‘B’ larga”, relató el comunicador.

Aunque el cambio surgió desde un momento de rabia y tristeza, el comunicador reconoció que el apellido terminó acompañándolo en una carrera exitosa y llena de logros, aunque eso no borra el impacto emocional que tuvo aquella pelea.

“No me arrepiento porque ha dado resultado, pero sí me dio tristeza. Mi papá me tiene que perdonar”, añadió con visible sinceridad.

Con estas palabras, Jorge Barón dejó claro que, aunque el tiempo pasó y la herida sanó en lo profesional, el recuerdo de ese quiebre familiar sigue siendo uno de los más sensibles de su vida.

La discusión con su padre no solo lo llevó a abandonar la casa, sino que lo empujó a enfrentarse solo al mundo y a construir su camino desde cero, una experiencia que, según ha contado en varias ocasiones, lo formó como ser humano.

¿Quién es Jorge Barón y por qué es una leyenda de la televisión colombiana?

Jorge Barón es considerado una de las figuras más importantes en la historia de la televisión en Colombia. Su nombre está estrechamente ligado a ‘El Show de las Estrellas’, programa que durante décadas llevó música, entretenimiento y artistas nacionales e internacionales a plazas públicas de todo el país.

Gracias a ese formato, Barón se convirtió en un puente entre los artistas y el público, especialmente en regiones apartadas, donde los grandes conciertos no solían llegar. Su estilo cercano, su voz inconfundible y su compromiso con la promoción del talento colombiano lo elevaron al estatus de leyenda.

