El pasado 10 de enero, Yeison Jiménez falleció a los 34 años en un trágico accidente de avioneta ocurrido muy cerca del aeropuerto de Paipa, en el departamento de Boyacá.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Testigo que vio cómo murió Yeison Jiménez contó cómo fueron los 5 minutos de agonía de la avioneta)

La aeronave en la que viajaba, con destino a Medellín para cumplir una presentación esa misma noche, no logró tomar altura y se estrelló, causando la muerte de los seis ocupantes a bordo, incluido el artista, el piloto y varios miembros de su equipo.

Entre el dolor y la conmoción nacional por la pérdida del cantante, un video publicado en el canal de YouTube de ‘Los exorcistas de Jesús’, conformado por Sandra Parra y Jhon Porras, ha provocado una nueva ola de atención, debate y escepticismo en redes sociales sobre el trágico final del artista.

Lee También

En esa grabación, que según los exorcistas corresponde a una consulta que habrían tenido con Jiménez en 2023, se puede ver parte de una conversación donde se le hizo una advertencia sobre posibles peligros en su vida, incluyendo un accidente y brujería.

Según la descripción del video, escrita por los autodenominados exorcistas, Jiménez los contactó y sostuvo una consulta con ellos hace aproximadamente dos años. Allí, aseguran que el artista estaba siendo víctima de brujería y que necesitaría cuidarse.

“Se lo dijimos hace varios años, pero las ocupaciones y las distracciones del enemigo no lo dejaron empezar su verdadero propósito de vida y se lo llevaron antes de ser usado sobrenaturalmente por Dios”, escribieron en la descripción de la publicación.

En el clip, se escucha cuando Sandra Parra le dijo a Jiménez: “Usted va a tener un accidente. Te dieron a comer algo horrible; tú recibiste algo de comer. En la pierna sentí una cadena gigante, en el pie izquierdo; era como una armadura desde la cadera hacia abajo, con tu pie tieso y congelado”, refiriéndose a unas supuestas sensaciones o elementos espirituales que detectaban.

Acá, el video en cuestión y la advertencia que le hicieron:

El propio cantante, dentro del diálogo, reconoció que había tenido molestias en su cuerpo:

“Yo llevo meses… Sandra, esto que te estoy diciendo es de verdad, y no entiendo cómo lo haces, pero lo que estás diciendo es lo que llevo meses sintiendo. Esa mie… del pie es horrible. De hecho, por eso voy a jugar mucho fútbol, porque siento que estaba perdiendo la movilidad del pie izquierdo, como si el cerebro no me estuviera mandando señales”, comentó Jiménez en respuesta a las palabras de Parra.

Este video se ha viralizado luego del accidente mortal y reabrió el debate sobre las causas del siniestro, especialmente entre quienes siguen a ‘Los exorcistas de Jesús’, debido a la coincidencia aparente entre la advertencia y la trágica muerte del artista.

La tragedia aérea sigue siendo investigada por las autoridades aeronáuticas colombianas, que iniciaron diligencias para establecer las causas técnicas del siniestro, sin relación documentada con fenómenos sobrenaturales.

¿Cómo murió Yeison Jiménez?

El deceso del cantante se dio el pasado 10 de enero. La avioneta Piper Navajo en la que viajaba (junto a su equipo de trabajo y el piloto) se accidentó poco después de despegar del aeródromo en Paipa, Boyacá, con destino a Medellín, donde tenía una presentación programada esa noche.

El siniestro ocurrió en la zona rural entre Paipa y Duitama (sector Romita), y lamentablemente no hubo sobrevivientes: fallecieron las seis personas a bordo, entre ellas Yeison Jiménez, su manager, fotógrafo y otros miembros cercanos.

Según reportes oficiales de la Aerocivil y autoridades colombianas, la muerte fue inmediata tras el impacto, seguido de un incendio. La investigación continúa analizando posibles causas como fallas mecánicas (la avioneta era un modelo antiguo de 1982 sin caja negra), mantenimiento previo y otros factores, pero no se ha determinado una causa definitiva aún.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos