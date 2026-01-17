Mientras familiares, amigos y seguidores despedían al cantautor de música popular Yeison Jiménez, fallecido el pasado 10 de enero en un accidente aéreo, una notificación clave sobre el siniestro llegaba a una oficina ubicada en North Salt Lake, Utah, en Estados Unidos. Allí opera una compañía de servicios aeronáuticos que aparece vinculada a la avioneta en la que el artista perdió la vida junto al piloto Fernando Torres y cuatro integrantes de su equipo, tras despegar del aeródromo Juan José Rondón, en Paipa (Boyacá).

Según una investigación de El Tiempo, la aeronave siniestrada era una Piper PA-31 Navajo con matrícula N325FA. Aunque el avión figuraba asociado a YJ Company —la empresa creada por Jiménez para la gestión de sus espectáculos y que contaba con un capital cercano a los 8.000 millones de pesos—, el diario estableció que el cantante no era su propietario directo. La aeronave era utilizada bajo la modalidad de leasing.

Documentos consultados por ese medio indican que el avión está registrado ante autoridades estadounidenses a nombre de la firma TVPX Aircraft Solutions Inc., con sede en Utah. De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), dicha empresa figura como dueña de la aeronave desde mayo de 2022 y mantiene el dominio hasta el año 2029.

El Tiempo se comunicó con la compañía, desde donde confirmaron que ya habían sido notificados del accidente ocurrido en Colombia. Sin embargo, aclararon que cualquier declaración debía ser emitida únicamente por su oficina jurídica. Aunque inicialmente mencionaron que un ejecutivo se comunicaría con el medio, posteriormente señalaron que no insistieran, indicando que su rol se limita a la administración del fideicomiso de la aeronave.

Este detalle ha despertado el interés de los investigadores, especialmente porque la avioneta tenía matrícula estadounidense —identificada con la letra “N”— y no colombiana (“HK”), lo que implica diferencias importantes en términos de supervisión y control.

¿Qué pasaba con la aeronave en Colombia?

De acuerdo con lo investigado, al no estar matriculada en Colombia, la aeronave no estaba sujeta a inspección, seguimiento ni vigilancia directa por parte de la Aeronáutica Civil. Fuentes de la entidad explicaron que las aeronaves con matrícula “November” se rigen por la normativa de Estados Unidos, específicamente por la regulación FAR 91 de la FAA.

En la práctica, esto significa que los inspectores colombianos no ejercen control técnico permanente sobre este tipo de aviones. La única exigencia para aeronaves extranjeras que operan o permanecen más de 48 horas en el país es contar con un taller autorizado para mantenimiento y con un permiso especial (RME) otorgado por la Oficina de Registro Aeronáutico Nacional.

Además, expertos consultados señalaron que la Piper Navajo es un avión con más de 40 años de fabricación, lo que en Colombia la clasifica como una aeronave envejecida. De hecho, indicaron que, de haber intentado registrarla con matrícula nacional, no se habría autorizado su operación comercial.

Antecedentes que ahora cobran relevancia

La investigación también busca establecer cuál era el taller aeronáutico autorizado que daba mantenimiento al avión y en qué condiciones mecánicas se encontraba. Asimismo, se intenta ubicar a dos pilotos que operaron previamente la aeronave para reconstruir incidentes anteriores.

Uno de ellos ocurrió en mayo de 2024, cuando Yeison Jiménez estuvo a punto de sufrir un accidente en Medellín. Según una fuente cercana al cantante, en esa ocasión los motores habrían fallado y el piloto logró aterrizar de emergencia. Posteriormente, se habría detectado que una pieza del sistema turbo no había quedado correctamente ajustada tras el mantenimiento.

Otro episodio estuvo relacionado con problemas de combustible. La aeronave, al ser de pistón, utilizaba gasolina de aviación y no combustible Jet A1, un aspecto que también está siendo analizado por los investigadores.

Todos estos elementos hacen parte de un proceso que busca esclarecer las causas del accidente que cobró la vida del artista y su equipo, mientras las autoridades avanzan en la reconstrucción técnica de lo ocurrido.

