En medio de un clima de profundo dolor y consternación, familiares, amigos y allegados se reunieron para la misa de despedida de los seis cuerpos que perdieron la vida en el trágico accidente de avión ocurrido el pasado 10 de enero en el municipio de Paipa, Boyacá. La ceremonia estuvo marcada por el silencio, las lágrimas y los abrazos de consuelo entre quienes aún intentan asimilar una pérdida que dejó una huella imborrable.

Entre las víctimas se encontraba Jefferson Osorio, amigo cercano y mánager del artista Yeison Jiménez, cuya relación profesional y personal fue recordada con respeto y admiración por los asistentes. La tragedia no solo golpeó al entorno artístico, sino también a varias familias que hoy enfrentan un duelo difícil y doloroso.

Uno de los momentos más conmovedores de la misa se vivió cuando la esposa de Jefferson Osorio tomó la palabra para rendirle un último homenaje. Visiblemente afectada, con la voz entrecortada y lágrimas que no pudo contener, dedicó un mensaje que estremeció a todos los presentes.

Sus palabras estuvieron cargadas de amor, gratitud y una tristeza profunda, reflejo del vacío que deja la partida de su compañero de vida.

Durante su intervención, recordó al esposo amoroso, al padre dedicado y al ser humano generoso que siempre estuvo dispuesto a ayudar a los demás. Habló de los sueños compartidos, de los proyectos que quedaron inconclusos y de la fortaleza que ahora deberá encontrar para seguir adelante.

Cada frase resonó con fuerza en la iglesia, provocando lágrimas incluso entre quienes no lo conocieron de cerca.

El ambiente se tornó solemne y sobrecogedor. El silencio que siguió a sus palabras fue una muestra del respeto y la empatía colectiva ante un dolor tan grande. No obstante, también quedó la sensación de que el amor expresado en ese mensaje será un refugio permanente para quienes hoy lloran su ausencia.

La misa concluyó con oraciones, velas encendidas y un último adiós cargado de esperanza espiritual. Aunque el dolor permanece, los recuerdos, el amor y las palabras pronunciadas en esta despedida quedarán para siempre en la memoria de quienes acompañaron a Jefferson Osorio y a las demás víctimas en su último viaje.

