La exparticipante de, ‘La casa de los famosos Colombia‘, Yaya Muñoz, sorprendió a los seguidores del ‘reality’ con unas declaraciones inesperadas sobre la presentadora del programa, Carla Giraldo.

Durante su participación en el pódcast ‘Tamo en vivo‘, dirigido por Dímelo King, Yaya no dudó en expresar su opinión sobre la conducción del espacio, cuestionando abiertamente el papel que desempeña Carla Giraldo frente a las cámaras.

Según Muñoz, la manera en la que la presentadora interviene en el programa parece más la de una concursante que la de una conductora.

“Carla se cree participante… Yo se lo tengo que decir, porque este 2026 vengo con todo”, aseguró, dejando claro que esta percepción no es algo reciente, sino que ha sido evidente a lo largo de varias emisiones del programa.

En su opinión, la actitud de Giraldo trasciende los límites de lo que se espera de un presentador de un programa de este tipo.

Aunque Yaya Muñoz fue categórica en su crítica, también aclaró que no existe un conflicto personal con Carla Giraldo, a quien aseguró seguir queriendo. “Yo la quiero, pero como presentadora me hace ruido“, comentó, haciendo una distinción entre su aprecio personal por la conductora y su percepción profesional sobre el desempeño en su rol como líder del programa.

La exparticipante dejó claro que no se trata de un ataque personal, sino de una evaluación basada en su experiencia dentro del ‘reality’.

Yaya también fue firme al sugerir que el perfil de Carla Giraldo encajaría mejor en otro tipo de rol dentro del mismo formato. “Carla debería venirse acá de panelista, porque ella la da de panelista”, expresó, sugiriendo que la presentadora tendría un mejor desempeño como parte del equipo de comentaristas y no como la conductora principal.

Para Yaya, este tipo de interacción, más cercana al formato de panel, podría ajustarse mejor a la personalidad de Carla.

La crítica de Yaya Muñoz no solo se limitó a su percepción de la actitud de Carla Giraldo, sino también a los comentarios que la presentadora hace durante el programa. Según Yaya, algunos de estos comentarios, particularmente aquellos que parecen ser pasivo-agresivos, son inapropiados para una persona en el rol de presentadora.

En sus palabras, este tipo de intervenciones no solo alteran la dinámica del programa, sino que también pueden influir en la percepción que el público tiene sobre los concursantes. Para ilustrar su postura, Yaya recordó una intervención de Carla Giraldo durante una de las dinámicas del programa, en la que la presentadora hizo un comentario sobre Beba, una de las participantes.

Durante esa ocasión, Carla Giraldo le comentó a Beba: “Guau, ya no tienes tendinitis… ya se te quitó la tendinitis”. Este comentario hacía referencia a una lesión que Beba había sufrido anteriormente en otro programa, ‘El Desafío’. Aunque Beba respondió de manera educada, diciendo “Gracias a Dios, sí”, el comentario causó incomodidad entre los seguidores del programa.

Según Yaya, este tipo de observaciones no deberían provenir de la presentadora, sino de los mismos concursantes. “Eso es de los participantes que se peleen entre ellos”, señaló, criticando la intervención de la conductora en situaciones que, según ella, deberían ser ajenas a su papel.

