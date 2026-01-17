La oficina del reconocido artista dominicano Wilfrido Vargas se pronunció de manera oficial para desmentir una información falsa que comenzó a circular en redes sociales y algunos espacios digitales, en la que se aseguraba, de forma errónea, que el cantante habría fallecido a causa de un cáncer.

(Vea también: Wilfrido Vargas fue dado de alta y fanáticos esperan que cumpla su promesa: “Volveré”)

A través de un comunicado claro y contundente, el equipo del músico aclaró que esta versión no corresponde a la realidad y que Wilfrido Vargas se encuentra en perfecto estado de salud, llevando una vida activa y plenamente dedicado a sus proyectos profesionales.

En el mensaje se enfatiza que el artista continúa trabajando con entusiasmo en la producción de su nuevo álbum, enfocado en seguir aportando a la música tropical que lo ha consolidado como una figura fundamental del merengue a nivel internacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wilfrido Vargas (@wilfridovargas_oficial)

Desde su oficina también expresaron agradecimiento por las múltiples muestras de preocupación, mensajes de apoyo y cariño que han llegado por parte de seguidores, colegas y medios de comunicación tras la difusión del rumor.

No obstante, hicieron un llamado a verificar la información antes de compartirla, con el fin de evitar la propagación de noticias falsas que generan alarma innecesaria.

El comunicado confirmó que Vargas mantiene intacta su agenda artística y que muy pronto se reencontrará con su público. En ese sentido, extendieron una invitación especial para el esperado encuentro musical programado para el 31 de enero en Barranquilla, donde el artista demostrará, una vez más, que sigue vigente, lleno de energía y celebrando la vida junto a sus seguidores.

