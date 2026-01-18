Minutos antes de la trágica muerte del cantante Yeison Jiménez el pasado 10 de enero, se conocieron detalles inéditos de sus últimas horas con vida, relatados por personas que compartieron con él un momento cotidiano, marcado por la música, la comida y una alegría que hoy resulta profundamente conmovedora.

Según el testimonio recogido por el programa ‘La red’, el artista había salido del municipio de Málaga con destino a Paipa, donde tomaría una avioneta rumbo a Marinilla. Sin embargo, antes de continuar su trayecto, decidió hacer una pausa junto a su equipo de trabajo en el municipio de Belén.

Allí ingresaron a un restaurante conocido como Los Porritas, alrededor de las 2:00 p. m. Los jóvenes que atendieron al cantante contaron al programa que, apenas llegó, pidió seis aguapanela para todos. Minutos después, solicitó seis truchas con sus respectivos acompañamientos y dejó claro que no había afán: “Que se demoraran lo que tuvieran que demorarse, pero bien asaditas”, habría dicho con amabilidad.

Mientras esperaba el almuerzo, el ambiente se llenó de música. Uno de los testigos relató que el artista comenzó a cantar de manera espontánea, interpretando una canción cuya letra hoy estremece a muchos: “Cuando yo me muera no quiero que lloren”. Según el relato, mientras entonaba esas palabras, se tocaba la cabeza y se pegaba, en retrospectiva, algunos interpretan como un presagio, aunque en ese momento todo se vivió con naturalidad y alegría.

Otra de las personas que lo atendió aseguró que el cantante comió dos truchas y bebió su aguapanela, siempre sonriente, cantando y compartiendo con Jefferson Osorio, su mánager, y el resto del equipo. “Estaba muy feliz, alegre, comía y cantaba”, recordaron, resaltando la energía positiva que transmitía.

Antes de irse, accedió con gusto a tomarse fotografías con el personal del restaurante, dejando un recuerdo imborrable para quienes jamás imaginaron que ese encuentro sería el último. Cerca de las 3:00 p. m., el grupo salió rumbo a Paipa, sin saber que esas horas previas quedarían marcadas como una despedida silenciosa.

Hoy, estos relatos cobran un valor especial entre seguidores y seres queridos, pues muestran al artista en su faceta más humana: cercano, generoso y profundamente conectado con la música, incluso en los instantes finales de su vida.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos