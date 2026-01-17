Las declaraciones del parapsicólogo Edwin Ocampo vuelven a sorprender, luego de asegurar que la hija del fallecido cantante Yeison Jiménez habría tenido una conexión espiritual profunda con su padre en sus últimos momentos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Ciro Quiñónez contó reveladoras palabras de hija de Yeison Jiménez: “Mi papá no sufrió”)

En una entrevista concedida al programa Bravíssimo, el especialista afirmó que la menor, Thaliana, se despidió energéticamente de él y le envió un mensaje lleno de amor y fortaleza.

Según relató Edwin Ocampo, analizó varios videos en los que aparece la niña y percibió una preocupación constante por abrazar a su padre, como si sintiera que no quería perderlo. Desde su visión energética y espiritual —y aclarando que habla con absoluto respeto hacia la familia—, Ocampo sostuvo que la menor posee una espiritualidad elevada, poco común para su edad, y que incluso tendría lo que él describe como “un don de ángel”.

Lee También

El parapsicólogo explicó que la madurez espiritual de la niña es comparable con la de un adulto o incluso la de una persona mayor, pues demuestra una entereza emocional sorprendente.

“Ella tiene una percepción clara de su papá. Es como si él ya le hubiera transmitido que está bien y que necesita oración”, afirmó.

Para el astrólogo, esto confirma que existe una conexión espiritual real entre padre e hija, más allá del plano físico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bravíssimo (@bravissimocity)

Uno de los momentos que más llamó la atención durante su análisis fue un gesto que tuvo la menor con el cantante Ciro Quiñonez. De acuerdo con Ocampo, cuando la niña lo abrazó, le dio ánimo y tranquilidad, asegurándole que no se preocupara porque su padre estaba bien. Para el parapsicólogo, esa reacción refleja una fortaleza emocional poco habitual y una sensibilidad espiritual en pleno proceso evolutivo.

Ocampo destacó que, desde su perspectiva, la energía de la niña es “hermosa y transparente”, y que esa capacidad de tener visiones o percepciones se debe a la fuerte conexión que mantiene con su padre. “Tener esa entereza a esa edad no es casualidad; es señal de una espiritualidad que está en crecimiento”, señaló.

¿Cuál fue el mensaje de la hija de Yeison Jiménez?

Con un micrófono en las manos, vestida de blanco y ubicada en el centro del escenario de Movistar Arena, Thaliana conmovió a los asistentes durante el homenaje organizado por la familia de Yeison Jiménez. El recinto guardó silencio absoluto mientras la menor se dirigía tanto a niños como a adultos, compartiendo un mensaje cargado de emoción y significado.

“Yo quiero decirles unas cosas, aunque sean grandes y chiquitos: agradezcan mucho por sus papás porque ellos dieron todo, lucharon por ti y te dieron lo mejor. Y les va a contar un sueño mi papá- El sueño de mi papá era vernos crecer y no lo pudo hacer en vida, pero sé que lo podrá hacer en el cielito. Y agradezcan mucho por sus padres, se los pido. Yo hablé con mi papá y él lo único que quería era que oraran mucho por él y espero que todos lo que están acá, que todos oren por él. Lo único que quería era que oraran por él, él no quería más. Hay que saber una cosa y es que el papá no es el que hace nacer, sino el verdadero ser que guía”, expresó la menor frente a los asistentes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.