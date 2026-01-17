El equipo de trabajo del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez denunció públicamente el hurto de un equipo técnico clave durante el homenaje póstumo que se realizó el pasado miércoles 14 de enero en el Movistar Arena, de Bogotá, un evento que reunió a miles de seguidores y que estuvo marcado tanto por muestras de cariño como por problemas de orden público en los alrededores del escenario.

Sigue a PULZO en Discover

A través de un comunicado oficial, el equipo del artista informó que, mientras se adelantaba el descargue de los suministros musicales, un bus de Yeison Jiménez que se encontraba parqueado en el lugar fue víctima de un robo. Según el pronunciamiento, el elemento sustraído corresponde al cerebro de las consolas CTi 1500, un dispositivo fundamental para la operación de conciertos y presentaciones en vivo.

De acuerdo con la información entregada, este equipo técnico es el encargado de controlar las entradas y salidas de los instrumentos, así como los sistemas de reproducción de audio, por lo que su pérdida representa un impacto significativo para la logística y el funcionamiento de los espectáculos musicales. Desde el entorno del artista señalaron que se trata de un elemento altamente especializado y de difícil reemplazo.

En el comunicado, el equipo de Yeison Jiménez hizo un llamado respetuoso a la comunidad para que esté atenta y reporte cualquier información que permita dar con el paradero del equipo robado. Para ello, habilitaron una línea de contacto directa a través de Edwin Fabián Rojas, al número 321 468 2219, con el fin de centralizar cualquier dato relevante que ayude a la recuperación del dispositivo.

Asimismo, confirmaron que la Policía Nacional ya asumió la investigación y que el presunto responsable del hurto estaría siendo identificado mediante la revisión de cámaras de seguridad del Movistar Arena y sus alrededores. El equipo fue enfático en señalar que cualquier información oficial sobre el caso será comunicada únicamente por sus canales autorizados, con el fin de evitar especulaciones o versiones falsas.

En la cuenta de Yeison Jiménez dieron a conocer esta publicación en la que dan a conocer los detalles. Allí hay muchos mensajes y respuestas de colombianos que aseguran que es “una vergüenza” lo que sucedió y esperan que devuelvan este dispositivo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yeison Jiménez (@yeison_jimenez)

El robo se conoció horas después de que circularan en redes sociales varios videos del homenaje, tanto de lo que ocurrió dentro del recinto como de los momentos de tensión que se vivieron afuera. Precisamente, las grabaciones de cámaras y de asistentes se han convertido en una de las principales herramientas para esclarecer lo ocurrido durante esa jornada.

Disturbios y desmanes en el homenaje a Yeison Jiménez

El homenaje póstumo a Yeison Jiménez, realizado en el Movistar Arena, terminó antes de lo previsto debido a los disturbios y desórdenes que se registraron en los alrededores del recinto, principalmente por la alta aglomeración de personas y los problemas en los filtros de ingreso.

La decisión fue adoptada por las autoridades distritales tras una evaluación en el Puesto de Mando Unificado (PMU). El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, confirmó que, ante los desmanes y la congestión, se determinó que el evento se extendiera solo hasta las 8:00 de la noche, pese a que inicialmente estaba programado para finalizar a las 10:00 p. m.

“Dado los desmanes y la aglomeración que se presentó en los filtros de entrada al evento, se ha dispuesto por parte del PMU que el evento va hasta las 8 de la noche”, señaló el funcionario, quien también pidió colaboración a los asistentes para una evacuación ordenada y segura.

Desde la organización del homenaje, el equipo del artista también anunció ajustes a través de redes sociales. En las historias de Instagram de Yeison Jiménez se publicó un mensaje en el que se informaba que, por temas de salubridad, el homenaje musical debía terminar incluso antes, hacia las 7:00 p. m.

Durante la tarde se reportaron intentos de ingreso sin autorización, denuncias por presunta venta de boletas falsas y enfrentamientos entre asistentes, lo que obligó a la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). Pese a los disturbios, la Policía Metropolitana confirmó que no se reportaron personas heridas.

(Vea también: Luis Alberto Posada tuvo altercado en homenaje a Yeison Jiménez y terminó cantando a capela)

El evento se desarrolló en medio del luto nacional por la muerte del cantante y de cinco personas más que viajaban con él, quienes fallecieron el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en zona rural de Paipa, Boyacá. Aunque los desórdenes opacaron parte de la jornada, el homenaje dejó también imágenes de una multitud despidiendo a uno de los artistas más importantes de la música popular en Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.