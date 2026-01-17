En horas de la noche del vienes 16 de enero, según videos difundidos en redes sociales, las cenizas de Yeison Jiménez fueron trasladadas hasta su criadero La Cumbre, ubicado en Fusagasugá.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Video inédito muestra particular gesto de Yeison Jiménez en último viaje: un reflejo en espejo)

La conmovedora escena quedó registrada en varias grabaciones en las que se aprecia a los animales con banderas de Colombia y cabalgando detrás del vehículo que transportaba los restos del artista.

La hermana de Yeison compartió en sus redes sociales un emotivo video acompañado del mensaje: ‘Como lo deseaba mi hermanito hermoso, tus cabellos te llevarán a tu destino final. ¡Te amo!’”

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por HeidyJimenez39 (@heidy_jimenez39)

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar luego de la publicación de la hermana de Yeison Jiménez en sus redes sociales, que mostró un emotivo momento vinculado al artista.

Muchos usuarios recordaron una de las canciones compuestas por Jiménez hace un año, notando la curiosa coincidencia entre la letra y la situación compartida.

En la publicación, la familiar del cantante compartió imágenes y detalles que parecían cumplir la promesa contenida en ‘Destino final’, tema interpretado por Yeison Jiménez junto a Luis Alfonso.

En esta canción, se hace referencia a un destino inevitable y a situaciones que parecen predestinadas, lo que generó un profundo sentimiento entre sus seguidores al ver cómo la realidad reflejaba parte del mensaje de la letra.

“Que el último beso sea el de mi madre. Que la virgencita me los acompañe. Que sean mis caballos los que a mí me lleven al destino final”.

El post rápidamente se volvió viral, con cientos de comentarios de fans que expresaron su admiración, tristeza y emoción, resaltando cómo la música de Yeison Jiménez sigue resonando incluso en los momentos más dolorosos.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos