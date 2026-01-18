La salida de Marcela Reyes de ‘La casa de los famosos‘ tomó por sorpresa tanto a los televidentes como a los propios participantes del ‘reality’. Fue confirmada durante la transmisión en vivo por la presentadora Carla Giraldo, quien, con voz seria, informó que la DJ había decidido abandonar la competencia por razones personales. Sin ofrecer mayores detalles, Giraldo comunicó la noticia a la audiencia, dejando la puerta abierta para posibles explicaciones más adelante.

“A partir de este momento, Marcela Reyes sale de la competencia por motivos personales. Vamos a continuar con ‘El Jefe’ y atentos a lo que tiene que decirnos sobre el juego”, expresó la presentadora, sin entrar en detalles sobre lo sucedido.

Las palabras de Giraldo dejaron una sensación de incertidumbre entre los seguidores del programa, quienes se apresuraron a buscar respuestas en las redes sociales.

Las reacciones en línea no se hicieron esperar. Los seguidores comenzaron a repasar las últimas intervenciones de Marcela Reyes frente a las cámaras, tratando de encontrar pistas que pudieran explicar su repentina salida.

En respuesta a los rumores y especulaciones que comenzaron a circular en las redes sociales, Marcela Reyes decidió romper el silencio y aclarar su situación a través de un video. En su mensaje, la DJ expresó que se encontraba bien y que todo lo que se estaba diciendo sobre ella en internet no era cierto.

“He visto mucho contenido en redes sociales, una cantidad de rumores y especulaciones. Yo estoy bien, mi familia siempre va a estar por encima de todo, y obviamente mi hijo está bien en casa, estoy segura y no se dejen llevar por tantas historias de ficción”, aseguró, pidiendo a sus seguidores que no creyeran en los rumores.

Marela Reyes habló sobre la violación de su privacidad de su hogar

Además, Marcela aprovechó para aclarar un tema que la preocupaba profundamente: la violación de su privacidad. La DJ denunció que se estaban difundiendo imágenes de las cámaras de seguridad de su hogar, algo que la dejó muy afectada.

“Me siento mal porque están divulgando videos de años atrás, cuando recién compré mi casa, y están manipulando la fecha de los videos. Esos no son actuales”, explicó, agregando que no quería que se distorsionara su historia personal. También mencionó que, a pesar de lo que algunos pudieran pensar, su vida no estaba acabada. Por el contrario, seguía firme en sus proyectos y su carrera.

“Son imagénes de hace más de tres años. Invito a estas personas a que no le tapen la fecha, ni la cara de mi exmarido, con quien estuve casada, él ya no está en este plano terrenal”.

En un tono firme, Marcela también dejó claro que tomará acciones legales para proteger su intimidad y la de su familia. “Voy a tomar acciones legales con esas personas que quieren dañar. Estoy firme y parada, con ganas de trabajar. Nada de esto ha acabado y aquí sigo por mis empresas, mi carrera y mi familia”. Con un mensaje de esperanza y determinación, finalizó su video, dejando abierta la posibilidad de nuevos proyectos y sorpresas para sus seguidores.

La salida de Marcela Reyes de ‘La casa de los famosos‘ dejó muchas preguntas sin respuesta, pero su declaración personal y su mensaje de fortaleza reflejan su determinación para seguir adelante, sin importar los obstáculos. Ahora, sus seguidores aguardan atentos a lo que venga a continuación, mientras la DJ continúa su camino fuera del ‘reality’.

