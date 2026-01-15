Durante la más reciente gala de ‘La casa de los famosos’, la presentadora Carla Giraldo sorprendió a participantes y televidentes al anunciar que Marcela Reyes, reconocida DJ y empresaria, decidió abandonar de manera inesperada el ‘reality’ por motivos personales.

El anuncio se dio en vivo y provocó reacciones inmediatas dentro de la casa, donde varios famosos expresaron desconcierto ante la noticia. La salida de Reyes se produjo luego de varios días en los que su actitud fue percibida como distante y marcada por un evidente desgaste emocional.

Previo al anuncio, la DJ manifestó molestias físicas, especialmente dolores en la espalda, lo que llevó a algunos compañeros a considerar que su decisión pudo estar relacionada con su estado de salud, aunque la producción no confirmó una causa médica específica.

Esa misma apreciación la dio el periodista Carlos Ochoa en un video que publicó en Instagram en el que hasta se preguntó si Reyes “no quiso arrastrarse como un gusano”, haciendo referencia ala prueba de la jornada.

Hipótesis sobre salida de Marcela Reyes de ‘La casa de los famosos’

Otra de las hipótesis que para los televidentes tomó fuerza estuvo ligada a los conflictos que la artista enfrentó dentro de la competencia. En especial, los enfrentamientos con el creador de contenido Valentino Lázaro provocaron momentos de alta tensión, con cruces de palabras que se viralizaron en redes sociales y dividieron opiniones entre los seguidores del programa.

“No aguantó la presión de Valentino”, “tanto show esa entrada para nada”, “no aguantó”, “eso ya lo había planeado”, “se sintió expuesta”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Precisamente en plataformas digitales, la salida de Marcela Reyes desató una ola de comentarios. Mientras algunos usuarios expresaron apoyo y pidieron respeto por su bienestar personal, otros cuestionaron su permanencia en el ‘reality’ y aseguraron que no logró adaptarse a la presión constante ni a la convivencia bajo cámaras las 24 horas.

Dentro de la casa, las reacciones también fueron diversas. Algunos participantes manifestaron sorpresa y tristeza por su partida, señalando que la notaban afectada emocionalmente en los últimos días. Otros admitieron no conocer las razones reales de su salida, pero coincidieron en que su ausencia cambia la dinámica del juego y las estrategias que se venían consolidando.

Hasta el momento, la producción de ‘La casa de los famosos’ no entregó mayores detalles sobre los motivos que llevaron a la DJ a tomar esta decisión. Su retiro se convirtió en uno de los episodios más comentados de la temporada, dejando abiertas varias preguntas y reforzando el debate sobre el impacto emocional que este tipo de formatos puede tener en quienes participan.

