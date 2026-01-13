Así como Marcela Reyes quedó devastada en ‘La casa de los famosos’ al enterarse de la muerte de Yeison Jiménez, se llevó una sorpresa debido a la revelación de una de sus compañeras en este ‘reality’.

Sofía Jaramillo le soltó una dura afirmación sobre Michael Ortega, exintegrante de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de 2011 que tuvo dos hijos con su hermana, Laura Jaramillo.

“Súper irresponsable”, aseguró la actriz y actual integrante del formato de Canal RCN sobre el futbolista de 34 años, de quien aseveró que no responde por sus obligaciones económicas como padre de dos hijos, sus sobrinos.

Jaramillo indicó que el jugador ni siquiera llama a sus hijos en la temporada decembrina, además de que no colabora con las necesidades escolares de los menores a pesar de la petición de la mamá.

“Se la pasa de rumba, que la foto en el yate y a mi hermanita le toca ir a buscar cómo pagar el colegio”, señaló sobre Ortega, que terminó con Laura Jaramillo al entablar una relación con Andrea Valdiri.

Esta conversación surgió apenas durante el primer día de convivencia en ‘La casa de los famosos’, en la que quedó claro que más de una celebridad puede acabar salpicada así no esté como participante.

Vale recordar que el futbolista se mantiene activo en el fútbol profesional colombiano, aunque en la actualidad está muy lejos de los momentos de brillo que tuvo durante otras épocas.

Por su parte, Laura Jaramillo es una de las hermanas menores de Sofía, que fue una de las últimas concursantes confirmadas para participar en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’.

¿Quién es Sofía Jaramillo y quiénes son sus hermanas?

Sofía Jaramillo es una reconocida modelo, presentadora y empresaria colombiana que saltó a la fama internacional tras su participación en diversos programas de telerrealidad.

Nacida en Cali, inició su trayectoria en el mundo del entretenimiento desde muy joven, destacándose por su belleza y carisma en las pasarelas. Uno de sus momentos más importantes en la televisión fue su paso por el ‘reality’ Mundo Opuestos, donde logró consolidar una base de seguidores que aún hoy sigue de cerca su faceta como madre y emprendedora de productos saludables.

La familia de Sofía es ampliamente conocida en el espectáculo colombiano debido a que sus hermanas también han incursionado en los medios. Sus hermanas son Angélica Jaramillo y Laura Jaramillo, quienes forman un trío de figuras influyentes en las redes sociales y el modelaje.

Angélica Jaramillo es recordada principalmente por ser finalista en el programa Protagonistas de Nuestra Tele, donde destacó por su talento actoral y su fuerte personalidad. Por su parte, Laura Jaramillo ha desarrollado una sólida carrera en el modelaje publicitario y el mundo del fitness en Colombia.

Sofía Jaramillo se ha mantenido recientemente alejada de los escándalos, enfocándose en su vida privada y en su rol como figura pública responsable.

¿Quién es Michael Ortega, jugador colombiano?

Michael Ortega es un futbolista profesional colombiano que se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo o volante de creación. Nacido el 6 de abril de 1991 en Palmar de Varela (Atlántico) destacó desde muy joven por su visión de juego y técnica individual, lo que le permitió debutar profesionalmente en el Deportivo Cali a los 17 años.

Su talento lo llevó a ser una de las figuras de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de 2011 celebrado en territorio colombiano.

A lo largo de su carrera deportiva, Ortega ha tenido una trayectoria internacional significativa en diversas ligas del mundo. Ha jugado en clubes como el Atlas de México, el Bayer Leverkusen y el VfL Bochum en Alemania, y el Figueirense en Brasil.

En su país natal, además del equipo azucarero, ha vestido las camisetas del Junior de Barranquilla, Once Caldas y Deportivo Pasto. También incursionó en ligas menos convencionales como las de Emiratos Árabes Unidos y Chipre, donde fue campeón con el Omonia Nicosia.

En la actualidad, según registros deportivos actualizados de 2026, Michael Ortega milita en el Real Cartagena de la Categoría Primera B en Colombia, tras un exitoso paso por el fútbol boliviano con The Strongest y Aurora.

Su vida privada también ha sido objeto de interés mediático debido a sus relaciones sentimentales, pero el jugador se mantiene enfocado en aportar su experiencia al proyecto del equipo heroico.

