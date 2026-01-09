La nueva temporada de ‘Masterchef Celebrity’ para este 2026 empieza a despertar expectativa incluso antes de su anuncio oficial. En las últimas horas trascendió una lista preliminar de figuras del entretenimiento colombiano que participarían en esta edición.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: El ‘Gordo’ Ariel destapó posible razón por la que Rodrigo Candamil no fue a la final de ‘Masterchef’)

Aunque el Canal RCN todavía no confirma de manera oficial los nombres ni la fecha de estreno, una versión divulgada por el periodista especializado en farándula Carlos Ochoa indica que la producción avanza en el proceso de selección de celebridades.

Como es habitual, el formato apostaría por un elenco diverso, con la presencia de actores, cantantes, creadores de contenido y personalidades con alta recordación entre el público.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Ochoa y sus Novelas (@carlosochoatv)

¿Qué actores y actrices suenan para participar en ‘Masterchef Colombia’ 2026?

Según Ochoa, entre los nombres que más suenan para esta edición aparecen Lina Tejeiro, actriz con amplia trayectoria en la televisión colombiana, y Verónica Orozco, quien recientemente protagonizó la serie ‘Simplemente Alicia’ de Netflix.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lina Tejeiro. (@linatejeiro)

A este grupo se sumarían Emmanuel Restrepo, uno de los rostros jóvenes más visibles de la ficción nacional; Angélica Blandón, recordada por participar en una película de ‘Terminator’, y Sebastián Vega, actor que también gana presencia en plataformas digitales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Verónica Orozco (@laveronicaorozco)

La eventual participación de estas figuras provocó múltiples comentarios y reacciones en redes sociales, donde los seguidores del programa ya especulan sobre quiénes podrían destacarse en la cocina y quiénes asumirían los momentos de mayor tensión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Angélica María Blandón (@angelique_blandon)

Como en temporadas anteriores, se prevé que el programa combine competencia gastronómica, historias personales y conflictos propios de la convivencia bajo presión.

Por ahora, la lista conocida corresponde a posibles participantes y podría presentar modificaciones antes del anuncio oficial. No obstante, la expectativa continúa en aumento y todo indica que el programa de RCN apostará nuevamente por mantener su fórmula de éxito con un elenco atractivo y una competencia capaz de captar la atención de los televidentes desde el primer capítulo.