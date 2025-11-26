La última edición del reconocido programa colombiano ‘Masterchef Celebrity’ concluyó con la victoria de la destacada presentadora Violeta Bergonzi. El veredicto causó controversia en redes sociales, donde internautas dedicaron una lluvia de memes.

Sin embargo, más allá de la controversia por la decisión, hay un dato que despierta curiosidad y tiene que ver con el dinero que se llevó la ganadora. De acuerdo con información divulgada por RCN, el premio destinado para el ganador de esta temporada tenía un valor inicial de 200 millones de pesos colombianos.

¿Cuánto dinero ganó realmente Violeta Bergonzi por ganar ‘Masterchef Celebrity’ 2025?

No obstante, el monto que finalmente recibe la ganadora suele ser menor. Medios como Candela Estéreo señalan que la entrega se hace por partes y está sujeta a deducciones que incluyen impuestos y otros cobros adicionales. Debido a esto, el valor neto podría acercarse a 160 millones de pesos, cifra inferior al premio anunciado.

Con este logro, Bergonzi no solo se integra a la prestigiosa lista de campeones de ‘Masterchef Celebrity Colombia’, sino que también obtiene un importante impulso profesional.

Además del trofeo y los utensilios de cocina otorgados por el programa, adquiere un nivel de reconocimiento más amplio dentro del sector del entretenimiento.

El desempeño de Bergonzi conquistó tanto a los jurados como a la audiencia, gracias a su estilo, disciplina y carisma. En temporadas anteriores, varios ganadores del formato ampliaron su participación en medios, publicaron libros o desarrollaron productos propios, un reflejo del alcance que puede tener este título.

