Violeta Bergonzi, una de las finalistas de ‘Masterchef Celebrity’ 2025, sorprendió a muchos antes de iniciar la grabación de la gran final al revelar por qué tomó la decisión de no asistir acompañada de sus dos hijos.

Aunque para algunos pudiera parecer un gesto inusual tratándose de un momento tan importante, la presentadora explicó con total sinceridad que su elección se basó en una difícil y sencilla: necesitaba concentración absoluta.

En un video publicado en sus redes sociales, Violeta contó que, aunque ama profundamente a sus pequeños, llevarlos a la final del programa podía convertirse en un reto adicional que no estaba dispuesta a enfrentar en una jornada que ya de por sí sería intensa.

“No invité a mis hijos porque están muy chiquitos y la jornada va a estar tensa. Yo no me imagino a mi hija diciendo ‘mamá, mamá’ y uno ahí con el pimentón, qué intensidad, haciendo mi espuma de caviar”, relató entre risas.

La presentadora agregó que, durante las grabaciones, necesita enfocarse al máximo, y aunque su rol como mamá es el más importante de su vida, sabe que la presencia de sus hijos podría desconcentrarla en un momento decisivo, especialmente cuando los retos culinarios exigen precisión, rapidez y atención absoluta a los detalles.

Violeta aseguró que los niños, al ser tan pequeños, no entienden la dinámica del set ni la presión del concurso, lo que podría causar situaciones incómodas tanto para ellos como para ella.

Aun así, Bergonzi no estuvo sola. Explicó que, en representación de su familia materna, estuvieron presentes su esposo, Hernando Luque, y una prima muy cercana, quienes la acompañaron con orgullo y emoción en este cierre de etapa.

“Viene mi esposo y una prima mía. Ellos estarán ahí por mi familia materna, apoyándome en todo”, comentó la presentadora, dejando claro que para ella el apoyo emocional es fundamental, especialmente cuando se enfrenta a desafíos de alto nivel como la final de ‘Masterchef’.

¿Cuántos hijos tiene Violeta Bergonzi?

La vida familiar de Violeta ha sido un punto central en su crecimiento personal. Junto a su esposo, Hernando, ha construido una relación sólida y alejada del ruido mediático, basada en el respeto, la complicidad y la estabilidad.

Fruto de ese amor nacieron sus dos hijos: Alicia, en 2022, y Hernando Jr., en 2024. Ambos se han convertido en el motor de la pareja y en la mayor fuente de alegría dentro del hogar.

En redes sociales, Violeta suele compartir momentos especiales de su maternidad, mostrando breves fragmentos de su cotidianidad con los niños. Aunque es reservada con su vida privada, de vez en cuando deja ver lo mucho que disfruta de su rol como mamá y la enorme gratitud que siente por la familia que ha formado.

Para Violeta, sus hijos son su mayor tesoro, pero también comprende cuándo es necesario dar un paso atrás y proteger su concentración. Por eso decidió que, en la final de ‘Masterchef’, lo mejor era que la apoyaran desde casa mientras ella se enfocaba en dar lo mejor de sí en la cocina.

