Violeta Bergonzi ha vuelto a captar todas las miradas, no solo por su participación en ‘Masterchef Celebrity Colombia’, sino también por el interés que genera su vida fuera de cámaras.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Patricia Grisales se pronunció sobre pelea entre Violeta Bergonzi y Valentina Taguado: “Ella acomoda”)

La presentadora, conocida por su carisma, su energía y su conexión con el público, se ha consolidado como una de las figuras más queridas de la televisión. Sin embargo, detrás de esta faceta pública existe una vida familiar que muchos desconocen y que ha sido fundamental para su estabilidad emocional en los últimos años.

Aunque Violeta es muy transparente con sus seguidores, hay aspectos de su vida privada que prefiere manejar con discreción. Uno de ellos es la identidad del hombre que la ha acompañado en uno de los capítulos más importantes de su vida: la maternidad.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Violeta Bergonzi Presentadora TV (@violetabergonzi)

¿Quién es Hernando Luque, esposo de Violeta Bergonzi?

El esposo de Violeta Bergonzi es Hernando Luque, un reconocido empresario bogotano con una amplia trayectoria en dos sectores que, aunque muy distintos entre sí, han logrado consolidarse bajo su liderazgo: la belleza masculina y el turismo de lujo.

A diferencia de Violeta, Hernando mantiene un perfil bajo y rara vez aparece en medios de comunicación o eventos públicos. Sin embargo, su presencia es muy fuerte en el mundo empresarial, donde es respetado por su visión estratégica, su capacidad para identificar oportunidades de negocio y su disciplina a la hora de ejecutar proyectos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hernando Luque | Constructor de Marcas & Experiencias (@hernandoluque)

¿A qué se dedica el esposo de Violeta Bergonzi?

Hernando Luque ha logrado construir un portafolio empresarial diversificado y exitoso. Uno de sus proyectos más conocidos es Lords, una exclusiva red de barberías que ha revolucionado el concepto de cuidado masculino en Bogotá y municipios cercanos.

Lords no es una barbería común. Se trata de un espacio premium para hombres, donde la experiencia, el diseño y la calidad del servicio han logrado posicionar la marca como una de las favoritas de artistas, deportistas y figuras públicas. Sus sedes cuentan con ambientes elegantes, profesionales altamente capacitados y una estética contemporánea que la convierten en un referente dentro del sector.

Pero este no es el único campo en el que Luque ha logrado destacarse. También es el creador de Hemma, una cadena de hoteles boutique ubicada en zonas estratégicas de la capital. Este proyecto apuesta por experiencias personalizadas, alojamiento de lujo y un servicio pensado para viajeros que buscan comodidad, exclusividad y diseño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Grupo Hemma | Bienes Raíces Boutique | Inversión Inteligente (@grupohemma)

¿Cuántos hijos tiene Violeta Bergonzi?

Violeta y Hernando han construido una relación sólida, estable y lejos del ruido mediático. De su unión nacieron dos hijos: Alicia, en 2022, y Hernando Jr., en 2024. Ambos se han convertido en el centro de su hogar y la mayor alegría de la pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hernando Luque | Constructor de Marcas & Experiencias (@hernandoluque)

En sus publicaciones, Violeta suele mostrar pequeños destellos de su cotidianidad como mamá, siempre resaltando el apoyo y la presencia de Hernando en cada etapa.

La presentadora ha expresado en varias ocasiones lo agradecida que se siente por la familia que ha construido, destacando el trabajo en equipo y el equilibrio que han logrado mantener entre su vida profesional y personal.

Violeta Bergonzi en ‘Masterchef Celebrity Colombia’

En 2025, Violeta decidió asumir un nuevo desafío televisivo al unirse como participante a la décima temporada del ‘reality’. En esta edición compartió cocina con reconocidas figuras como Carolina Sabino, Mario Alberto Yepes, Caterin Escobar, Luly Bosa, René Higuita y Nicolás Montero.

La competencia ha estado llena de momentos inesperados y la ha llevado a disputarse el título de ‘Masterchef’ junto a Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y Valentina Taguado. La gran final se llevará a cabo este 25 de noviembre.

* Pulzo.com se escribe con Z