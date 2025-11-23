La décima temporada de ‘Masterchef Celebrity‘, emitida por el Canal RCN, se ha convertido en un fenómeno de entretenimiento en Colombia. Con veintidós figuras del mundo del espectáculo aceptando el desafío de enfrentarse en la cocina más famosa del país, los televidentes han sido testigos de grandes momentos de tensión, risas y drama.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ‘Pichingo’, de ‘Masterchef’, sorprendido por la pelea entre Valentina Taguado y Violeta Bergonzi)

Sin embargo, este 23 de noviembre, uno de los nombres más mencionados en las redes sociales es el de Michelle Rouillard, quien estaría a punto de decir adiós al programa en una eliminación que ha causado gran sorpresa y desconcierto entre los seguidores de la competencia.

A lo largo de la temporada, Rouillard ha logrado ganarse el cariño de la audiencia gracias a su talento, esfuerzo y, sobre todo, a su dedicación en cada desafío culinario.

Lee También

Aunque su paso por ‘Masterchef Celebrity’ no ha estado exento de controversias, su figura se consolidó como una de las favoritas, siendo mencionada por muchos como una de las grandes aspirantes a llegar a la final y pelear por el título de la décima temporada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal RCN (@canalrcn)

Sin embargo, a tan solo unos días de la gran final, se ha filtrado información que indica que Michelle Rouillard podría ser la eliminada de este 23 de noviembre.

Un error en la ejecución de una de las pruebas podría ser la razón por la cual la chef y actriz no lograría llegar a la esperada final, un resultado que ha dejado a más de uno sorprendido, especialmente porque la mayoría de los fanáticos del programa la consideraban una de las participantes con mayor potencial.

La eliminación de Rouillard marcaría un giro inesperado en la competencia. Durante semanas, su nombre fue asociado con la posibilidad de alcanzar la gran final, al lado de otras competidoras fuertes como Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado y Alejandra Ávila.

Sin embargo, los recientes rumores y especulaciones sobre la salida de Michelle han sacudido las redes sociales, causado una ola de comentarios entre sus seguidores y detractores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MasterChef Celebrity Colombia (@masterchefcelebrityco)

A pesar de los altibajos en su rendimiento durante la competencia, su presencia en el programa ha sido significativa, y muchos se lamentan de su posible eliminación en esta etapa tan crucial.

La situación ha dado lugar a un sinfín de teorías y especulaciones. Algunos creen que la eliminación de Rouillard sería consecuencia de un error cometido en una de las pruebas más difíciles de la temporada, donde la precisión y el manejo del tiempo juegan un papel fundamental.

Otros, por el contrario, sugieren que se trataría de una jugada estratégica por parte de los jueces para mantener la tensión y la incertidumbre hasta el último momento, dado que las eliminaciones previas han sido impredecibles.

Este jueves 23 de noviembre, a partir de las 8:00 p. m., la audiencia tendrá la oportunidad de conocer el veredicto final en vivo, cuando el canal RCN revele oficialmente si Michelle Rouillard será la eliminada.

A pesar de que muchos aún esperan un milagro que la mantenga en competencia, la realidad es que el programa está cada vez más cerca de su desenlace y las sorpresas no cesan.

La gran final de ‘Masterchef Celebrity’ 2025 está programada para el próximo martes 25 de noviembre, donde las cuatro finalistas restantes deberán presentar un menú completo compuesto por una entrada, un plato fuerte y un postre, para demostrar sus habilidades culinarias ante los jueces. Ese día, se conocerá a la sucesora de Paola Rey, quien fue la ganadora de la edición 2024.

* Pulzo.com se escribe con Z