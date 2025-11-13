La décima temporada de ‘Masterchef celebrity Colombia’ llega a su recta final con altos niveles de emoción y expectativa. Luego de varias semanas de competencia, retos exigentes y eliminaciones sorpresivas, solo quedan seis celebridades luchando por un cupo en la gran final del ‘reality’ de cocina más visto del país.

El programa, que comenzó con 22 participantes entre figuras del espectáculo, la televisión y las redes sociales, se ha convertido en una verdadera batalla de talento, disciplina y resistencia emocional. A medida que avanza la competencia, los desafíos se vuelven cada vez más complejos, y el jurado eleva sus exigencias para definir quién merece quedarse con el anhelado título de “Mejor cocinero o cocinera celebridad de Colombia”.

¿Cuándo será la final de ‘Masterchef’ 2025?

La recta final promete pruebas de altísimo nivel, enmarcadas por la búsqueda de la anhelada ‘filipina’, la tradicional chaqueta blanca de chef que distingue a los cocineros que llegan hasta las últimas rondas del programa.

El Canal RCN confirmó que la gran final de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ 2025 se transmitirá el martes 25 de noviembre, fecha en la que solo cuatro concursantes llegarán al último reto. Ese día, los finalistas deberán presentar un menú completo —entrada, plato fuerte y postre— con el que intentarán conquistar los paladares del jurado y quedarse con el trofeo de la temporada.

El episodio final será emitido por la señal principal de Canal RCN, así como en sus plataformas digitales y aplicación oficial, donde los espectadores también pueden revivir capítulos anteriores y seguir el avance de las eliminaciones.

¿Quiénes continúan en ‘Masterchef’?

Hasta el martes 11 de noviembre, los seis concursantes que continúan en competencia son: Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Michelle Rouillard y Pichingo, quienes lograron mantenerse en la contienda tras la reciente eliminación del actor Raúl Ocampo.

Con su salida, el programa dio inicio a una nueva etapa en la que los participantes deberán enfrentarse a retos de máxima dificultad.

El jurado, conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, ha sido clave en la evolución de cada competidor. Su combinación de exigencia técnica, crítica constructiva y humor ha marcado el tono de la competencia, convirtiéndose en parte fundamental del éxito del formato.

¿Quiénes serían las finalistas de ‘Masterchef Colombia’ 2025?

En redes sociales ya circulan especulaciones sobre los nombres de las celebridades que habrían llegado a la gran final. Según información revelada por el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, las cuatro posibles finalistas serían la locutora Valentina Taguado, la actriz Alejandra Ávila, la presentadora Violeta Bergonzi y la reconocida actriz Carolina Sabino.

Aunque el canal no ha confirmado oficialmente esta información, los fanáticos del ‘reality’ ya han empezado a manifestar sus preferencias en redes sociales, compartiendo teorías y pronósticos sobre quién podría coronarse como la nueva ganadora de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ 2025.

Con la tensión en aumento y pocos capítulos por emitirse, el ‘reality’ entra en una fase decisiva que promete emociones, lágrimas y mucha cocina de alto nivel. La cuenta regresiva para conocer a la nueva ganadora ya comenzó, y el país está listo para saborear el gran desenlace del programa.

