La tensión crece en las cocinas de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ a medida que avanza la competencia y los retos se vuelven más exigentes. Este martes 11 de noviembre podría ser una noche decisiva para el actor Raúl Ocampo, quien, según especulaciones en redes sociales, sería el próximo eliminado del ‘reality’ culinario de Canal RCN.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Déjala descansar”: familiar de Alejandra Villafane le hizo duro llamado a Raúl Ocampo)

En los últimos capítulos, Ocampo ha mostrado dificultades para destacar en las pruebas individuales. Los jurados —Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina— han elevado el nivel de exigencia al máximo, y el actor no ha logrado cumplir con las expectativas.

En varios retos recientes, sus platos han recibido duras críticas, llegando incluso a ser calificados como “horribles” por los chefs, debido a errores de cocción, falta de técnica y poca concentración.

Lee También

El actor barranquillero, que ha estado en el centro de la polémica por los mensajes cruzados con la familia de su fallecida pareja, la actriz Alejandra Villafañe, ha intentado mantener la calma en la competencia. Sin embargo, su desempeño en la cocina no ha sido el mejor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal RCN (@canalrcn)

Los seguidores del programa notan que, aunque Ocampo ha mostrado empeño en mejorar, sus platos no logran convencer ni destacar frente a los de sus compañeros.

Durante los últimos episodios, se le ha visto preocupado y distraído, lo que algunos interpretan como una falta de enfoque que podría costarle su permanencia en el ‘reality’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Raul Ocampo (@ocamporao)

Los jurados, por su parte, han sido enfáticos en que el nivel de la competencia no permite errores, y que cada detalle cuenta cuando se trata de defender el delantal.

La jornada de eliminación de este martes promete ser una de las más intensas de la temporada. Los participantes que estarían en riesgo junto a Raúl Ocampo son Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Valentina Taguado y Pichingo, todos con altibajos en las últimas pruebas.

El reto será determinante y pondrá a prueba tanto la técnica como la creatividad de los concursantes, quienes deberán luchar por seguir en el programa más exigente de la televisión colombiana.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente quién será el eliminado, muchos televidentes creen que Raúl Ocampo podría despedirse del concurso debido a su bajo rendimiento reciente.

Si se concreta su salida, marcaría un momento emotivo y controversial dentro del ‘reality’, pues el actor ha sido uno de los más comentados en redes sociales, tanto por su participación en la cocina como por su vida personal.

El capítulo de este martes 11 de noviembre promete grandes emociones, un reto lleno de presión y una decisión difícil para los jueces, que deberán definir quién abandona definitivamente las cocinas de ‘Masterchef Celebrity Colombia’.

* Pulzo.com se escribe con Z