Raúl Ocampo dio de qué hablar en los últimos días, no solo por su participación con ‘Masterchef Celebrity Colombia’ 2025, sino por una reciente entrevista en la que recordó la partida de su pareja Alejandra Villafañe.

El actor compartió, en el pódcast ‘Los hombres sí lloran’, el profundo impacto que dejó la pérdida de Alejandra en su vida. Según sus palabras, ambos planeaban casarse, y aunque ella ya no esté físicamente presente, su energía y enseñanzas continúan marcando su camino.

Villafañe, actriz y exreina de belleza, murió el 21 de octubre de 2023 después de enfrentar un cáncer agresivo que comprometió varios órganos. Su memoria, lejos de apagarse, volvió al centro de la atención pública por las diferencias entre los relatos de su pareja y lo expresado por su tía, Alicia Villafañe.

En la citada entrevista, Ocampo recordó cómo fueron los últimos momentos al lado de la actriz y del profundo amor que le tenía. Además, en sus redes sociales compartió un mensaje en conmemoración del aniversario de su muerte.

“Hoy celebro tu vida como tú me enseñaste: honrando a través de acciones que me hagan sentir orgulloso y cerca de la energía del amor“, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, las declaraciones del actor provocaron fricción con Alicia Villafañe, quien expresó su inconformidad con la versión ofrecida por él. A través de sus redes sociales, pidió respeto por el descanso y la memoria de su familiar, asegurando que algunos detalles de la relación no fueron como Ocampo los describe.

“Queremos que sepan que…no fue tan hermoso como lo dice en todas sus entrevistas; ya déjala que descanse en paz. Nuestra niña se lo merece”, indicó Alicia.

La allegada de la exreina fue más allá y tildó las declaraciones del actor como falsas y lo acusó de decir mentiras sobre su relación, y aunque no dio detalles, sí habló de la importancia de que se sepa la verdad.

“Si ves todo lo falso que se ha dicho, no te preocupes que entre donde tú estás y donde yo estoy, no hay nada oculto. Y un día se sabrá lo que sí fue y lo que solo existió en una mente fantasiosa y una boca mentirosa. Te adoro, mi alma bonita. Tu historia merece ser recordada con verdad”, concluyó.

