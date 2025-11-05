El actor Ernesto Benjumea desató una polémica al criticar duramente al abogado Abelardo de la Espriella, quien se posiciona como favorito de la derecha en las encuestas para las elecciones presidenciales de 2026.

En un mensaje en X, Benjumea —sin mencionarlo directamente, pero haciendo referencia a su profesión— lo tildó de “fantoche abogangster” y cuestionó si es “lo mejor y más serio” que ofrece ese sector.

En su publicación en X (@ErnestoBenjumea), el actor, conocido por sus opiniones sobre temas políticos, escribió: “En serio lo mejor y más serio que tiene la derecha para ofrecer al país es el fantoche abogangster? Están muy jodidos. Y el país también, el país necesita una derecha decente que defienda sus banderas con seriedad y sin estar ligada a traquetos”.

Y el país también, el país necesita una derecha decente que defienda sus banderas con seriedad y sin estar ligada a traquetos. — Ernesto Benjumea (@ebenjumea) November 5, 2025

Alfredo Villaveces, empresario del sector del entretenimiento, replicó en X: “Los reyes absolutos del traqueteo en Colombia son las Farc. Y el suyo está más prendido a ellos que televisor del portero”.

La frase, con un tono irónico, acusa a Benjumea de cercanía con sectores que no son distantes a las extintas guerrillas de las Farc.

Los reyes absolutos del traqueteo en colombia son las farc . Y el suyo mas prendido a ellos que televisor de portero . https://t.co/pRX4OShMA0 — alfredo villaveces (@elonspock) November 5, 2025

De la Espriella, quien llenó el Movistar Arena con más de 15.000 personas en su evento #RugeElMovistar este lunes festivo, busca una coalición anti-Petro que excluya partidos tradicionales. Sin embargo, su ascenso en las encuestas provoca resistencias.

