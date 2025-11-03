Este lunes 3 de noviembre se llevó a cabo el mitin de Abelardo de la Espriella en el Movistar Arena de Bogotá. Desde horas de la tarde, los seguidores del reconocido abogado llegaron al recinto de la carrera 30 para apoyar a su líder.

Sin embargo, y para sorpresa de otros candidatos, el evento del ahora precandidato presidencial fue todo un éxito. Más allá de los invitados, que iban de la política hasta la farándula nacional e internacional, lo que dio de qué hablar fue la impresionante asistencia al coliseo: más de 15.000 seguidores se reportaron en el lugar para apoyar la campaña presidencial de ‘el Tigre’.

Fotos y videos evidenciaron la algarabía de los asistentes, quienes hicieron arengas en favor de De la Espriella, jugaron con las linternas de celulares y se fueron contra el Gobierno de Gustavo Petro. Aquí, algunas de las imágenes del mitin en el Movistar Arena:



Que chimba, sin traer gente en buses, sin regalar dinero, sin comprar con tamales, sin romper estaciones y sin agredir a la autoridad #RugeElMovistar #AbelardoPresidente pic.twitter.com/3N5hzz27Bq — 𝕵𝖔𝖆𝖖𝖚í𝖓 𝕱𝖊𝖗𝖓á𝖓𝖉𝖊𝖟 (@JJotaFernandez) November 3, 2025

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vanguardia (@vanguardiacom)

Vine a ver la Convención del candidato Abelardo de la Espriella en el lanzamietno de su campaña. Tengo 3 reacciones iniciales: lleno total, un amplio y variado conjunto de invitados de varios sectores, y un candidato que está mostrando que tiene madera para llegar hasta el final… pic.twitter.com/wqs4N9pHZg — MARIA ANDREA NIETO (@MAndreaNieto) November 3, 2025

🇨🇴Abelardo de la Espriella LLENO el Movistar arena. ¿Votara por Abelardo en el 2026?@ABDELAESPRIELLA pic.twitter.com/DZ5m4milfQ — Germán Rodríguez (@GermnAndrs92683) November 3, 2025

El evento tuvo la presencia de figuras nacionales como Viviane Morales, Enrique Gómez o Lina Garrido, así como de humoristas como ‘Alerta’, ‘Barbarita’ y ‘Piter Albeiro’. Además, hubo invitados extranjeros que, desde la distancia, dejaron un mensaje de apoyo a De la Espriella, como el analista político argentino, Agustín Laje, y la representante a la cámara de Estados Unidos por el partido Republicano, Elvira Salazar.

