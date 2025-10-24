Una publicación en redes del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella generó revuelo político en Colombia al mostrarlo junto a Jerónimo Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En la imagen, De La Espriella escribió: “¿Qué les parece este tigre para la vicepresidencia?”, lo que muchos interpretaron como un guiño hacia una posible fórmula presidencial.

La fotografía desató miles de reacciones en redes sociales, donde simpatizantes destacaron la dupla como una combinación de liderazgo, juventud y compromiso con el país, viéndolos como representantes de una nueva generación de la derecha colombiana.

Ambos comparten una postura crítica frente al actual gobierno y defienden temas como la seguridad, la institucionalidad y la democracia.

Jerónimo Uribe ha cuestionado duramente el Acuerdo de Paz y la llamada “paz total”, argumentando que ha generado impunidad y debilitado las instituciones.

En sus declaraciones ha pedido un liderazgo fuerte para “desmontar el aparato burocrático pro Farc y antidemocrático”.

La fotografía viral no solo mostró afinidad política, sino que también simbolizó un posible movimiento que busca capitalizar el descontento ciudadano con la situación actual, apelando al orden y la seguridad como banderas para un futuro político compartido.

