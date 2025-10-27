Este lunes 27 de octubre, el movimiento Defensores de la Patria, liderado por Abelardo De La Espriella, dio a conocer detalles del encuentro que llevará a cabo en el Movistar Arena de Bogotá.

La reunión convoca a figuras destacadas a nivel nacional e internacional para el próximo 3 de noviembre a las 3:00 p. m. en el Movistar Arena de Bogotá. Según detalla el sitio defensoresdelapatria.com, entre los asistentes estarán Daniel Habif, reconocido conferencista internacional, y Faustino el ‘Tino’ Asprilla, exfutbolista,

También se espera la participación de humoristas de la talla de Píter Albeiro, Cesar Corredor (Barbarita), Juan Ricardo Lozano (Alerta) y ‘Juanda Caribe’. Asimismo, la cantante Maía hará una presentación.

Para los organizadores, el objetivo central del evento es unir unos 15.000 asistentes en respaldo a la precandidatura del jurista que oficializaría sus aspiraciones luego de reunir las firmas necesarias.

¿Cuál es la fortuna de Abelardo de la Espriella?

Durante su trayectoria profesional, De la Espriella cobra consultas que rondan los ocho a nueve millones de pesos por 40 minutos, además de procesos legales que pueden alcanzar honorarios de varios millones de dólares, dependiendo de su complejidad.

Reportes periodísticos como el portal CW+ estiman que su patrimonio asciende a unos 40.000 millones de pesos colombianos, lo que lo ubica entre los abogados con mayores ingresos del país.

Su actividad no se limita al derecho. De la Espriella amplió su presencia en otros sectores empresariales, entre ellos el de los licores con Ron Defensor, la moda con su línea De la Espriella Style y la gastronomía con su restaurante Místico, ubicado en Cartagena, reconocido por su fusión de lujo, arte y cocina internacional.

