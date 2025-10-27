El hallazgo de un cuerpo femenino en avanzado estado de descomposición causó conmoción entre los habitantes del sector Hogares Soacha, en la comuna 2 del municipio. El descubrimiento se produjo luego de que varios residentes reportaran a las autoridades un fuerte olor que provenía de una zona boscosa cercana.

Al llegar al lugar, uniformados de la Policía realizaron un recorrido por el área y confirmaron la presencia del cadáver de una mujer, de aproximadamente 35 años, quien presentaba aparentes signos de violencia.

Según los primeros indicios que reveló @gatonoticiasbogota, la víctima habría sido atacada con arma cortopunzante, aunque las autoridades aún no confirman las causas exactas de su muerte.

Agentes de criminalística adelantaron la inspección técnica del cuerpo y recolectaron pruebas en la escena para avanzar en la investigación. La mujer, que permanece sin identificar, fue trasladada al Instituto de Medicina Legal, donde se espera determinar la causa del deceso y su identidad.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita esclarecer este crimen y dar con los responsables.

El caso ha causado consternación entre los vecinos del sector, quienes piden mayor presencia policial ante el aumento de hechos violentos en la zona.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

