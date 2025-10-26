El pasado 25 de octubre, el sector de Villa Esperanza en Floridablanca (Santander) fue testigo de uno de los hechos más violentos perpetrados en la zona durante 2025. La madrugada de dicha fecha transcurrió bajo un halo de desesperación y terror, y despertó con un tiroteo que dejó cuatro ciudadanos muertos.

Según el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el macabro suceso fue planeado desde la cárcel La Picota en Bogotá. “Durante una redada en Bogotá, las autoridades encontraron un teléfono celular con chats que evidenciaban la planificación del crimen”, explicó el comandante Quintero a medios locales.

Cerca de la 3:00 a. m., el ambiente de tensión desnudó lo trágico: un grupo de hombres armados ingresaron a Villa Esperanza y dispararon a los asentados del lugar, catalogados en el sector como “Calvo”, “Álvaro”, “Jhonatan” y “Mosco”, quienes lamentablemente fallecieron producto de los impactos.

La dantesca escena terminó con la llegada de las autoridades, quienes trasladaron los cuerpos sin vida al laboratorio de Medicina Legal y así determinar la identidad real de las víctimas, ya que estas no portaban documentos. Pero también, como explicó El Tiempo, se dio inicio a una ardua investigación para esclarecer este vil acto que perturbó la tranquilidad ciudadana.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas en una disputa territorial por microtráfico en la zona metropolitana de Bucaramanga. Según declaraciones del comandante Quintero Salazar, las bandas del ‘Sur’, ‘Pichi’ y ‘Chorizo’ se vislumbran como actores protagonistas de este mortal capítulo que se suma a la serie de homicidios selectivos ocurridos en el sector durante los últimos meses.

Ante la creciente ola de violencia, José Fernando Sánchez Carvajal, alcalde de Floridablanca, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes proporcionen información que conlleve a la captura de los responsables. “Refrozaremos los patrullajes y operativos con el apoyo de la policía y el ejército para garantizar la tranquilidad de la comunidad”, aseguró el Alcalde en declaraciones a medios locales.

El eco de los disparos no solo despertó a la comunidad de Villa Esperanza, sino también a la problemática de inseguridad y control territorial que enfrentan las ciudades metropolitanas como Bucaramanga y áreas cercanas a grandes urbes.

