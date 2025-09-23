La noche del pasado sábado 20 de septiembre de 2025, el tranquilo barrio de Villa Julia, en Villavicencio, Meta, se convirtió en escenario de una trágica masacre que dejó tres muertos, remeciendo la paz de la comunidad, según informó revista Semana.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 9:24 p.m., en una avenida usualmente concurrida, frente a una popular barbería. Dos sicarios en motocicleta arribaron al lugar y sin titubeos abrieron fuego contra las personas presentes, causando pánico entre testigos y transeúntes, de acuerdo con la citada revista.

“Todo pasó muy rápido, nunca antes habíamos presenciado algo tan aterrador”, dijo uno de los testigos, aún conmocionado, en el citado medio.

Las víctimas fatales fueron identificadas por la Policía Nacional como Luis Eduardo Bello Bermúdez, Andrés Felipe Valdés y Yomary Shirley Muñoz. Según informes preliminares, Bello Bermúdez, un vigilante informal, parecería ser el objetivo principal del atentado. Las otras dos víctimas: Valdés, un respetado mecánico de la región, y Muñoz, que trabajaba en el sector, eran figuras conocidas en el barrio y además eran pareja sentimental, según el impreso.

De acuerdo con personas presentes en el lugar, tras el primer ataque, los asesinos se retiraron, pero regresaron para asegurarse que ninguna persona quedara con vida. Ante la gravedad del acto, las autoridades desplegaron a miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía para la recolección de pruebas en la escena del crimen. También se revisan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.

Pese a los operativos de vigilancia que realizan constantemente más de 1.200 uniformados desplegados por la Policía Metropolitana de Villavicencio, persiste una inseguridad latente en la ciudad y sus alrededores. Este nuevo ataque ha elevado la sensación de inseguridad entre los habitantes.

Villavicencio, Meta, ha sido escenario de innumerables actos de violencia a lo largo de sus historia, algunos vinculados a viejos conflictos y otros a la delincuencia común que buscan sembrar el terror entre los ciudadanos. Sin embargo, el barrio Villa Julia siempre fue considerado un oasis de paz en medio de la tempestad. Investigaciones posteriores podrán dilucidar si este caso esconde motivos más oscuros o si simplemente es un indicador de la creciente violencia en la región.

