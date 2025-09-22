Lo que debía ser una velada de esparcimiento en un bar restaurante Costa Rica, se transformó en un momento de pánico cuando un hombre desenfundó un arma de fuego y la colocó en la cabeza de dos jóvenes frente a decenas de clientes. El hecho ocurrió el pasado 13 de septiembre y quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

En las grabaciones se aprecia cómo una acalorada discusión deriva en violencia: uno de los participantes saca una pistola y apunta directamente contra uno de los jóvenes. Segundos después, al ser increpado por otra persona, vuelve a encañonar, esta vez contra el segundo joven. El video puede verlo aquí.

De acuerdo con versiones preliminares, una de las víctimas sería hijo de un hombre identificado con los apellidos Blando Ramírez, alias ‘La H’, señalado años atrás como jefe de sicarios de la organización criminal de Alejandro Arias Monge, alias ‘Diablo’. Aunque esta conexión despertó gran interés público, las autoridades aún no confirman que el hecho esté relacionado con estructuras de crimen organizado.

Por ahora, una de las hipótesis apunta a que la confrontación surgió por un conflicto personal, supuestamente vinculado a celos por una mujer.

El incidente no dejó personas heridas gracias a la intervención de terceros que lograron separar a los implicados. Sin embargo, el episodio ha generado preocupación en la comunidad por el nivel de riesgo al que quedaron expuestos los presentes en un lugar concurrido.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) adelanta las pesquisas con base en el video de seguridad y los testimonios de testigos, con el objetivo de identificar plenamente al agresor y esclarecer si el caso tiene un trasfondo mayor.

